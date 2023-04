Motivul pentru care Carmen Brumă nu a ținut post. Ce va face vedeta în noaptea de Înviere

Motivul pentru care fosta asistentă TV nu a ținut . Ce va face vedeta în noaptea de Înviere și care sunt obiceiurile de care ține cont. Frumoasa șatenă are reguli foarte bine puse la punct când vine vorba de preparatele culinare consumate.

De ce Carmen Brumă nu a mâncat de dulce în Postul Paștelui. Cum va sărbători iubita lui Mircea Badea sărbătorile

Carmen Brumă a mărturisit că nu a mâncat de dulce în Postul Paștelui care este cel mai lung și cel mai dur din an. are un regim pe care contează atunci când nu vrea să ia kilograme în plus.

ADVERTISEMENT

Programele pe care le promovează și le vinde pe social media o ajută să se mențină în formă maximă, indiferent de sezon. Vedeta nu exagerează cu alimentele și este extrem de atentă la cele care conțin carbohidrați.

„Anul acesta nu am ținut post, dar eu am un regim, un program de post în care meniul e foarte corect alcătuit și foarte echilibrat astfel încât să nu te îngrasi după perioada de post.

ADVERTISEMENT

Pentru că sunt foarte multe persoane care se îngrașă pentru că mănâncă foarte mulți carbohidrați și nu-și construiesc corect dozele. Tocmai de aceeea am creat acum câțiva ani acest program de post.

El conține foarte multe variante de mese sănătoase și echilibrate exact așa cum trebuie. Paștele îl vom face pe aici pe aproape, prin împrejurimi. Nu vom pleca cu singuranță din țară.

ADVERTISEMENT

Vom fi ori acasă, ori undeva în apropierea Bucureștiului cu niște prieteni. La slujbă nu știu dacă vom ajunge, nu e tradiție să mergem în fiecare an. Depinde de ce stare avem”, a declarat Carmen Brumă pentru .

Carmen Brumă, sfaturi pentru un Paște fără probleme

Carmen Brumă are numeroase sfaturi pentru un Paște fără probleme digestive. Iubita lui Mircea Badea nu-și îndeamnă fanii să se abțină de la mâncare, ci doar să fie atenți la cantitatea pe care o savurează în perioada sărbătorilor.

ADVERTISEMENT

Friptura trebuie asociată cu verdeață, nicidecum cu orez, cartofi, paste sau pâine. În plus, vedeta le recomandă oamenilor să pregătească un drob sănătos și nepericulos pentru siluetă. Acesta nu trebuie să conțină smântână sau carne grasă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, antrenoarea de fitness și aerobic consideră că oamenii trebuie să renunțe la fructe dacă mănâncă cozonac, pască sau alte dulciuri. Carmen Brumă mai spune că sarmalele trebuie să aibă în compoziție cât mai puțin orez și să fie savurate fără pâine.