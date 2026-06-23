Motivul pentru care cei mai mulţi fotbalişti sunt născuţi în ianuarie! Mbappe şi Pedri sunt excepţia

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Un studiu realizat de jurnalistul spaniol Kiko Llaneras relevă faptul că luna în care s-au născut jucătorii face o diferență uriașă. Luând în considerare 15.000 de fotbaliști care au evoluat în campionatele de top ale Europei în perioada 2010-2025, cifrele arată că 12% dintre aceștia sunt născuți în ianuarie, în timp ce doar 6% s-au născut în decembrie.

Motivul pentru care cei mai mulţi fotbalişti sunt născuţi în ianuarie

Faptul că ianuarie este luna în care s-au născut cei mai mulți fotbaliști nu este deloc o coincidență. Acest aspect pornește de la faptul că grupele de copii sunt organizate pe ani, așadar un jucător născut în ianuarie este cu aproape un an mai dezvoltat decât unul născut în decembrie, având un plus la mai multe capitole: forță, inteligență, viteză.

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Evident, acest avantaj dispare mai târziu, dar cei care beneficiază de un plus la o vârstă fragedă ajung de multe ori pe o altă traiectorie, iar acest aspect se poate vedea și la cel mai înalt nivel. Regula se aplică la aproape toate țările din fotbalul mare, atât în Europa, cât și în America de Sud, singura excepție fiind Anglia, conform studiului publicat de .

Anglia, excepția care confirmă regula. De ce au un avantaj jucătorii născuți în septembrie

În Anglia, jucătorii nu sunt grupați pe baza anului în care s-au născut. În această țară reperul este anul școlar, care începe în septembrie. Iar cifrele spun totul. În Anglia, cei mai mulți jucători sunt născuți în septembrie, de peste două ori mai mulți decât în august. Așadar, lunile se schimbă, dar efectul este același.

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Evident, există jucători de top născuți în decembrie, precum Kylian Mbappe, Pedri, Martin Odegaard, Michael Olise sau Raphinha, care au impresionat prin talentul lor excepțional. Rămâne un fapt însă că aceștia fac parte din acel procent de 6%, numărul celor care s-au născut în ianuarie fiind mult mai mare. .

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Cum arată situația când vine vorba despre jucătorii de top. Analiza Cupei Mondiale din acest an

La vârful fotbalului mondial, situația privind lunile în care s-au născut starurile este alta. Există încă o diferență, însă este mult mai mică față de cea care apare în studiul mai larg. Dacă sunt luați în considerare doar cei din top 5% din punct de vedere al valorii de piață, 29% dintre ei sunt născuți în primele 3 luni ale anului, în timp ce doar 20% sunt născuți în ultimele 3.

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, efectul este mai redus față de statistica generală, însă este în continuare vizibil: sunt cu 40% mai mulți jucători născuți în prima parte a anului față de ultima. Așadar, cu cât nivelul este mai ridicat, balanța se echilibrează, însă jucătorii născuți în prima parte a anului au în continuare un avantaj.