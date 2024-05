Motivul pentru care cel mai bogat candidat al coaliției PSD-PNL la europarlamentare a fost dat în judecată. Ce avere uriașă are Daniel Buda

Daniel Buda se află pe lista coaliției PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare pe poziția a noua, după Mihai Tudose, Rareș Bogdan, Gabriela Firea, Ștefan Motreanu, Claudiu Manda, Alina Vădean, Victor Negrescu și Vasile Dîncu. Juristul care reprezintă PNL are deja două mandate de europarlamentar și îl dorește pe cel de-al treilea.

Daniel Buda figurează ca pârât într-un dosar de revendicare imobiliară

Numele lui Daniel Buda apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 6 martie 2023 la Judecătoria Cluj-Napoca, al cărui obiect este “revendicare imobiliară”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Alături de Daniel Buda, pârâți mai sunt soția acestuia, Liliana, și alte două persoane fizice.

Reclamant este societatea comercială SC IMO Consult SRL, al cărei obiect de activitate este cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Până acum, cauza a fost amânată la termenele din 28 septembrie 2023 și 25 ianuarie 2024, iar următorul termen a fost stabilit pentru 5 septembrie 2024.

Daniel Buda și soția sa figurează ca reclamanți într-un alt dosar, înregistrat pe 20 noiembrie 2023, tot la Judecătoria Cluj-Napoca, obiectul acestuia fiind “rectificare carte funciară”. Pârâți sunt Municipul Cluj-Napoca prin primar și societățile comerciale BT Bulding SRL, All Plus IT SRL și IDB Grup SRL.

Primul termen din dosar a fost stabilit pentru 19 septembrie 2024. Ambele dosare au miză imobiliară în contextul în care Daniel Buda și soția sa dețin numai puțin de opt terenuri, șase apartamente, o casă de locuit și o casă de vacanță. Astfel, din punctul de vedere al bunurilor imobiliare, Daniel Buda este .

Daniel Buda și-a cumpărat două apartamente la Bruxelles

Soții Buda dețin două terenuri extravilane, unul de 4.900 metri pătrați (la Cluj-Napoca), celălalt de 601 metri pătrați, la Câmpenești, și șase terenuri intravilane, de 658 metri pătrați (la Cluj-Napoca), de 1.000 metri pătrați, de 2.000 metri pătrați, de 2.370 metri pătrați, de 781 metri pătrați și de 629 metri pătrați (ultimele patru în localitatea Someșu Rece).

Familia Buda este proprietara a trei apartamente la Cluj-Napoca (unul de 73.33 metri pătrați, altul de 45,33 metri pătrați, ultimul de 44 metri pătrați), a unuia la Zalău (de 58 metri pătrați) și a altora două în capitala Belgiei, la Bruxelles (ambele de 55 metri pătrați). Acestea din urmă au fost cumpărate în 2021, respectiv în 2022.

Daniel Buda a mai completat în declarația de avere că deține trei autoturisme, un Opel, o Toyota și un Mitsubishi și că deține bijuterii în valoare de 1.700 euro. În conturi, europarlamentarul are aproximativ 200.000 de euro. Impresionantă este și rubrica împrumuturilor acordate. Astfel, Daniel Buda a împrumutat patru persoane fizice, cu 20.000 euro, 56.000 euro, 10.000 euro și 10.000 euro.

Daniel Buda a acordat împrumuturi de peste 100.000 euro

De asemenea, europarlamentarul a mai împrumutat o societate comercială cu 105.113 lei (aproximativ 20.000 euro), astfel că împrumuturile totale pe care le-a acordat sunt de aproape 116.000 euro. Daniel Buda mai are 8.541 acțiuni la Banca Transilvania, a căror valoare este de 237.867 lei (aproximativ 48.000 euro).

, Daniel Buda a consemnat șapte credite a căror valoare totală este de aproximativ 495.000 euro. La venituri anuale, Buda a completat salariu de europarlamentar (93.793 euro), diurna zilnică și cazarea (61.178 euro), diurna pentru deplasări (18.851 euro) și suma forfetară folosită în vederea funcționării cabinetului de europarlamentar (57.336 euro)

Conform declarației de avere consultată de FANATIK, Daniel Buda a mai încasat un salariu de 62.676 lei de la Universitatea Babeș Bolyai, a câștigat 471.179 lei din servicii juridice, 3.562 lei din închirierea unui aaprtament din Cluj- Napoca și 13.661 euro din închirierea unuia din apartamentele de la Bruxelles. Și soția lui Buda a încasat din închirieri 9.480 euro și 32.724 lei, adică aproximativ 16.000 euro.