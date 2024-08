Motivul pentru care Christoph Daum nu l-a vrut căpitan pe Săpunaru la națională: ”Oricum vorbeşte cel mai mult dintre toţi”

Fostul selecționer al României , din cauza unui cancer pulmonar, a avut doi căpitani de echipă: Dragoș Grigore și Vlad Chiricheș.

Motivul pentru care Christoph Daum nu l-a vrut căpitan pe Săpunaru la națională

Regretatul tehnician german, care a condus 10 meciuri ale naționalei, în perioada 7 iulie 2016 – 14 septembrie 2017, l-a inclus pe Cristian Săpunaru pe lista scurtă a tricolorilor cu statut de lider. Daum nu i-a dat însă niciodată banderola de căpitan lui ”Săpun”, pe atunci la Astra Giurgiu, deși considera că ar fi potrivit să fie căpitan.

”Săpunaru ar putea fi o opțiune. Am jucători de caracter în echipă. Ar putea fi căpitan, are calități, este un lider, dar pe lângă el mai sunt și alții cu aceste atribute. Am vorbit cu 15 jucători despre cum văd ei echipa noastră.

Mă uit la ei cum se comportă și vă pot spune următorul lucru: Chiricheș, Săpunaru sau Grigore au șanse să poarte banderola și să fie liderii echipei naționale. Unul dintre jucători mi-a zis că spiritul de echipă ar trebui să fie căpitanul echipei naționale, ceea ce este foarte frumos”, a precizat , înaintea primul meci la cârma reprezentativei, România – Muntenegru (1-1).

Christoph Daum: ”Vreau să am un căpitan lider, nu un căpitan prieten cu jucătorii”

În prima jumătate a mandatului, căpitanul lui Daum a fost Dragoș Grigore, care juca pe atunci în Qatar, la Al-Sailiya. “Vreau să am un căpitan lider, nu un căpitan prieten cu jucătorii”, a explicat ulterior Christoph Daum alegerea făcută. După ce Grigore s-a accidentat, tehnicianul german l-a învestit căpitan pe Vlad Chiricheș, cel care purtase banderola la EURO 2016 și juca la Napoli.

Decizia l-a luat pe nepregătite pe Dragoș Grigore: ”Să port banderola de căpitan la echipa naţională este o mare onoare”. ”Săracu, nici el nu a vrut! A rămas trăsnit, când a primit banderola! Este un jucător obișnuit, care joacă simplu.

De ce a fost ales? A jucat toate minutele în preliminariile trecute. Ăsta a fost criteriul lui Daum. A venit direct la el, că vrea, să nu vrea! Nu a fost ales! N-are discurs, e cuminte, e credincios, îl știu de când avea sandale de ciuciuc în picioare!”, a dezvăluit în 2016 antrenorul Ioan Sdrobiș, cel care l-a descoperit pe Dragoș Grigore, pentru .

”Dacă va fi căpitan o să rişte să ia cartonaşe”

În interiorul staff-ului său, Christoph Daum a explicat de ce s-a temut să-l numească pe Cristi Săpunaru căpitan de echipă: ”Oricum vorbeşte cel mai mult dintre toţi, dacă va fi căpitan o să rişte să ia cartonaşe, fiindcă va deveni şi mai vocal”.

În mandatul lui Christoph Daum Cristi Săpunaru a jucat șase meciuri, toate ca integralist, și a primit un cartonaș galben în meciul cu Polonia, 1-3, de la București, pentru fault.

Tehnicianul german l-a folosit stoper în cinci partide pe Săpunaru, după ce la EURO 2026 acesta jucase fundaș dreapta. La meciul său de debut, 1-1 cu Muntenegru, de la Cluj-Napoca, în startul preliminariilor CM 2018, Daum a surprins folosindu-l pe Săpunaru mijlocaș defensiv, ceea ce a stârnit un val de critici din partea specialiștilor.

Săpunaru l-a apărat pe Christoph Daum

Săpunaru a avut o relație specială cu Christoph Daum. Fotbalistul i-a luat apărarea fostului selecționer, care era deja pus sub presiune după primele trei partide oficiale: ”E imposibil să ceri minuni de la un om care vine prima dată în țara asta și nu a antrenat echipe naționale până acum. Vă dați seama, e greu și pentru dânsul să creeze lotul.

Mai sunt și alți jucători valoroși care aspiră la echipa națională. E greu să ceri rezultate imediat. Cred că, până în momentul de față, cu puțină atenție, puteam să fim primii în grupă și altul era discursul”, a declarat Cristi Săpunaru, pentru .

7 fotbaliști au marcat pentru România în mandatul lui Christoph Daum: Bogdan Stancu (3 / 1 din penalty), Adrian Popa (2), Nicolae Stanciu (2), Răzvan Marin, Alexandru Chipciu, Alexandru Băluță, Alexandru Maxim

au marcat pentru România în mandatul lui Christoph Daum: Bogdan Stancu (3 / 1 din penalty), Adrian Popa (2), Nicolae Stanciu (2), Răzvan Marin, Alexandru Chipciu, Alexandru Băluță, Alexandru Maxim 3 victorii , 3 egaluri, 4 înfrângeri este bilanțul lui Christoph Daum ca selecționer al României

, 3 egaluri, 4 înfrângeri este bilanțul lui Christoph Daum ca selecționer al României 11-11 este golaverajul înregistrat de naționala României în cele 10 meciuri sub comanda lui Christoph Daum