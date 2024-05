Motivul pentru care Constantin Cotimanis nu-și sărbătorește onomastica. Pregătește o lovitură de zile mari

Constantin Cotimanis a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum își petrece ziua de nume. Actorul nu ține să marcheze într-un mod deosebit sărbătoarea de azi (Sfinții Constantin și Elena). Artistul are foarte mult de lucru la proiectul cu care vrea să dea lovitura peste hotare.

Ce face Constantin Cotimanis de ziua sa de nume. Lovitura pe care o pregătește departe de granițele țării

De altfel, Bebe Cotimanis ne-a spus că nu trebuie să există vreo ocazie specială pentru a se simți bine, mai ales făcând ceea ce îi place. Pentru marele actor, devenit extrem de popular după participarea în telenovelele românești de la Acasă TV, fiecare zi din viață merită cinstită așa cum se cuvine.

„Pentru mine (n. red.: sărbătoarea care are loc an de an pe 21 mai) înseamnă încă o zi de muncă după alte zile de muncă. Așa s-a nimerit. Pemtru mine, fiecare zi este o petrecere. Zilnic e o petrecere, chit că muncesc, chit că nu, pentru că fac ceea ce îmi place”, a declarat Constantin Cotimanis pentru FANATIK.

Constantin Cotimanis ne-a zis că fix azi, în timp ce mulți tizi de-ai săi petrec cu un păhărel și multă voie bună, el pune la punct ultimele detalii ale piesei de teatru la care colaborează cu fiica lui, Adela.

Bebe Cotimanis va urca pe scena teatrului, la Londra, în data de 9 iunie 2024. Spectacolul pe care Constantin l-a scris și îl regizează se numește iar are speranța că va umple sala de la Shaw Teatre din capitala Angliei.

Cotimanis joacă alături de Victoria Bobu și Iulia Dumitru în piesa umoristică, show-ul fiind pregătit în paralel cu un alt spectacol care s-a amânat, în cele din urmă. Tot la Londra trebuia să aibă loc punerea în scenă a piesei „Micul Prinț”. Lucrurile s-au schimbat pe ultima sută de metri, așa că s-a făcut loc, din timp, pentru comedia despre care actorul a vorbit, pentru FANATIK.

Bebe Cotimanis cucerește Londra: „M-am cam ocupat de tot”

„Pregătim spectacolul pentru „Ah, bărbatul! Vai, femeia”, care va avea loc la Londra pe 9 iunie. Echipa de sunet și lumină vine astăzi la mine ca să facem decupajul de sunet și lumină.

M-am cam ocupat de tot. Ca interpretare suntem trei. Echipa tehnică e formată din doi. Suntem mulțumiți de ce a ieșit. Noi de-abia l-am lansat, pentru că am înlocuit un alt spectacol, Micul Prinț, care trebuia să ajungă la Londra. Nu este gata Micul Prinț. O să vedem când va fi gata. Biletele abia s-au pus în vânzare. Cu siguranță se va umple sala”, ne-a spus Constantin Cotimanis.

Cotimanis, mesaj pentru sărbătoriții zilei, prin intermediul FANATIK!

Cât despre comedia scoasă de sub bagheta magică a lui Cotimanis, e vorba despre o piesă cu personaje savuroase și dialoguri memorabile care pun în lumină relația dintre bărbați și femeie în zilele noastre. „În meciul dintre bărbat și femeie, există însă doar un singur învingător: dragostea!”, notează actorul în descrierea scenariului „Ah, bărbatul! Vai, femeia!”.

Bebe Cotimanis a profitat, cu ocazia dialogului purtat cu FANATIK, să transmită gânduri bune tuturor celor care poartă numele Constantin sau Elena.

„Sănătate tuturor dragi și în special Constantinilor și Elenelor!”, este urarea făcută de Constantin Cotimanis, via FANATIK, către toți românii care poartă numele