Motivul pentru care Cristi Chivu nu performează încă la nivelul așteptărilor cu Inter în Champions League. Presiune uriașă pe umerii românului înaintea meciului cu Șahtior

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Cristi Chivu (45 de ani) se află sub o presiune imensă înaintea meciului pe care Inter Milano îl joacă miercuri seară pe teren propriu contra celor de la Șahtior Donetsk în În primele două runde, campioana Italiei a înregistrat două înfrângeri, pe terenul lui Real Madrid și, extrem de surprinzător, acasă cu Brugge.

Cristi Chivu, sub o presiune uriașă înainte de Inter Milano – Șahtior Donetsk

Așadar, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” nu are niciun punct înaintea partidei din etapa a treia și deci are mare nevoie de victorie contra formației din Ucraina. În concluzie, presiune mare pe umerii lui Chivu, mai ales în condițiile în care după

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Contextul este bineînțeles cel în care tehnicianul român a preluat banca lui Inter după ce Simone Inzaghi ajunsese de două ori în anii precedenți în finala Champions League, italienii fiind însă învinși de fiecare dată. Iar în sezonul trecut gruparea din Milano a fost eliminată extrem de prematur, în mod foarte surprinzător, de revelația Bodo/Glimt. În plus, acum, după cum s-a notat anterior, începutul din actuala campanie de UCL este mai mult decât sub așteptări.

Champions League este în continuare „kriptonita” lui Cristi Chivu

Pe de altă parte, Cristi Chivu a păstrat în principiu cam același nucleu de bază de jucători din perioada Simone Inzaghi, chiar cu anumite transferuri importante, făcute în special în această vară. Pe acest fond, Inter a performat, și o face în continuare, foarte bine pe plan intern cu românul pe bancă, în sezonul trecut câștigând eventul, iar în actuala stagiune fiind pe primul loc în Serie A, la egalitate de puncte cu Lazio.

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Dar, din nou, în continuare, când vine vorba despre Champions League, echipa întârzie încă să „livreze”. Iar în contextul dat aceată chestiune ar putea fi pusă pe acest fond al presiunii existente pe umerii lui Chivu în baza performanțelor mai mult decât notabile realizate înaintea lui de Simone Inzaghi pe plan european, în principiu cu același lot de jucători și, poate mai important, cu același sistem de joc, respectiv 3-5-2.

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Performanțele anterioare ale lui Simone Inzaghi la Inter Milano în UCL îl „condamnă” în prezent pe Cristi Chivu

După acea înfrângere cu Brugge de pe teren propriu din etapa a doua a fazei principale din Champions League, , dar și de oamenii importanți de fotbal din această țară, respectiv foști fotbaliști și antrenori cu nume. În acel context, antrenorul român a ieșit în față și Pe de altă parte însă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Șahtior Donetsk de miercuri seară, prezenți, tocmai pe acest