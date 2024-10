Motivul pentru care Cristian Cioacă pleacă regulat din țară. De ce a refuzat soțul Elodiei să mai lucreze pentru avocata lui: ”Cine să-l angajeze?”

Cristian Cioacă a ajuns într-o situație dificilă, după ce a ieșit din închisoare. Cu toate că este absolvent al Academiei de Poliție, cazierul pătat și celebritatea adusă de cazul Elodia l-au făcut să nu mai reușească să-și găsească un loc de muncă potrivit cu pregătirea lui.

Cristian Cioacă vrea să fie ”singur și neștiut de nimeni”

După aproape două decenii în care a fost în atenția publicului, Cristian Cioacă și-a dorit liniște, așa că a căutat un loc de muncă în care să nu fie expus. În prezent, el lucrează ca șofer pe curse externe, având avantajul că în străinătate poate ieși în public fără să-l recunoască cineva.

Dezvăluirea a fost făcută de mama lui Cristian Cioacă, într-o discuție pe care aceasta a avut-o cu reporterii FANATIK. Femeia spune că fiul ei a lucrat, inițial, pentru . A renunțat la acest angajament tocmai pentru că jobul presupunea să intre în contact cu multe persoane.

”După ce a ieșit din închisoare a venit și a locuit o perioadă aici, în casă cu mine. L-a ajutat avocata lui, a lucrat pentru ea ca șofer, dar se ocupa și de alte lucruri, făcea diverse comisioane pentru ea. Nu i-a plăcut ce făcea, deoarece a intrat în contact cu mulți oameni, iar el dorea să fie singur și neștiut de nimeni”, a povestit Florica Cioacă, într-o discuție cu reporterii FANATIK.

Soțul Elodiei s-a angajat șofer de TIR și face curse externe

În acest context, Cristian Cioacă , o meserie grea, dar bănoasă (salariile pot ajunge la 8.000 de lei pe lună în țară și până la 3.000 de euro în străinătate), în care majoritatea timpului îl petreci în mașină, fără să ai prea mult contact cu cei din jur. Mama fostului polițist spune însă că are emoții de fiecare dată când acesta pleacă pe traseu.

”Apoi nu l-a mai angajat nimeni, toți se uită la cazier și e greu să îți facă cineva carte de muncă. Cine să-l angajeze pe Cristi cu cazierul lui? De puțin timp a găsit un om de treabă care are o firmă de transport, nu l-a interesat trecutul lui.

Preferă cursele cu TIR-ul în străinătate, deoarece în țară se gândește că sunt oameni care îl vor recunoaște și va avea probleme.

Stau tot timpul cu frică, mă gândesc că se întâmplă atâtea nenorociri pe șosele, e o meserie periculoasă cea de șofer de TIR, dar deocamdată nu are de ales”, a mai spus mama lui Cristian Cioacă.

Cioacă și-a disciplinat colegii de celulă

Pe de altă parte, Florica Cioacă are mare încredere în fiul ei. Ea spune că anii petrecuți în poliție l-au disciplinat și l-au transformat într-un tip dur, calități care l-au ajutat și în cei zece ani petrecuți în penitenciar.

”În închisoare îl știau de frică, îi disciplinase pe colegii lui de detenție, deoarece el este mai dur, mai organizat. Îl ascultau, era ca un fel de șef peste ei”, a mai spus mama lui Cristian Cioacă, potrivit FANATIK.

Cristian Cioacă a fost eliberat condiționat din închisoare la data de 22 august 2024. La ieșire, el și-a abordat celebrul său zâmbet, în fața jurnaliștilor care-l așteptau. ”Today is the first day of my life (astăzi este prima zi din restul vieții mele, trad.). Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”, a spus Cioacă, la ieșirea din Penitenciarul Mioveni.

Fostul polițist a fost condamnat în 2014, la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor calificat. Trupul victimei Elodia Ghinescu, soția lui Cioacă, nu a fost găsit niciodată.