Motivul pentru care Dan Șucu nu a venit la prezentarea lui Moruțan la Rapid! A preferat să meargă la un eveniment în afara țării

Omul de afaceri, care nu este prezent foarte des în presă, a preferat să meargă alături de soția sa, Diana Șucu, la un eveniment organizat în Austria, la Viena. Au existat voci care l-au criticat pe acesta pentru decizia luată, mai ales că nici Victor Angeescu nu a apărut în fața presei, alături de Olimpiu Moruțan.

Motivul pentru care Dan Șucu nu a fost la prezentarea lui Olimpiu Moruțan

Patronul , a fost în centrul unei situații neobișnuite după ce echipa sa l-a prezentat oficial pe mijlocașul Olimpiu Moruțan. În timp ce conferința de presă cu noul transfer se desfășura la București, Șucu nu a fost prezent la evenimentul organizat de club.

Acesta a preferat să nu participe la prezentare, ci să meargă în Austria, acolo unde a fost la celebrul Bal al Industriei și Tehnicii din Viena, un eveniment social cu tradiție de peste 170 de ani. În absența omului de afaceri, la conferință de presă în care a fost prezent Olimpiu Moruțan, cel mai important transfer al iernii pentru giuleșteni, a fost prezent antrenorul grupării, Constantin Gâlcă.

Diana Șucu a rămas impresionantă de evenimentul de la Viena

Evenimentul vienez la care a luat parte acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, Dan Șucu, alături de soția sa, Diana Șucu, este o gală elegantă a sezonului social european, dedicată tradițiilor culturale și strânselor legături dintre lideri ai industriei și cercetării.

Soția patronului Rapid a descris atmosfera drept „o experiență unică”, printr-o postare pe , subliniind eleganța participanților și bogata istorie a balului, eveniment ce sprijină studenții și cercetarea la Universitatea Tehnică din Viena.

Ce a spus Olimpiu Moruțan la prezentarea sa la Rapid

Fost la rivala din SuperLiga, FCSB, spune că a fost primit cu entuziasm de către fanii giuleșteni.

„Am primit mesaje frumoase din partea fanilor Rapidului și nu va fi nicio problemă. Îmi doresc să dau tot ce am, poate chiar mai mult, pentru ca ei să fie alături de mine. Avem o atmosferă frumoasă aici. Cred că am timp să îmi revin și să ajung din nou în lotul echipei naționale.

Am jucat doi ani în Turcia, sunt obișnuit cu astfel de situații. Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a spus Olimpiu Moruțan.