Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen! Planul pregătit de antrenorul Rapidului

ADVERTISEMENT

Venirea lui Daniel Pancu la Rapid provoacă schimbări importante şi la nivelul lotului. Giuleştenii l-au vândut pe unul dintre cei mai importanţi jucători, T .

Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen!

Norvegianul a evoluat în 39 de meciuri în stagiunea precedentă, fiind un jucător cheie la mijlocul terenului. Din informaţiile FANATIK, Daniel Pancu a renunţat la mijlocaş dorind să aibă jucători de forţă şi cu talie pe acea poziţie. Dan Şucu şi-a dat şi el ok-ul pentru transfer, care urmează să fie finalizat.

ADVERTISEMENT

Deşi cota lui Tobias Christensen este de 2,3 milioane de euro, Rapid a obţinut 500.000 de euro pentru acest transfer în Polonia, o sumă importantă având în vedere că jucătorul a intrat în ultimul an de contract cu echipa lui Pancu şi peste şase luni putea să semneze gratis cu oricine. Aceşti bani vor putea fi reinvestiţi în transferuri, în condiţiile în care .

Rapid a transferat un mijlocaş defensiv din Rusia

Rapidul s-a reunit pe 15 iunie sub comanda lui Daniel Pancu, antrenor care a început curăţenia în Giuleşti. Au fost puşi pe liber Elvir Koljic şi Diogo Mendes, în timp ce Leo Bolgado şi Daniel Paraschiv şi-au încheiat împrumuturile cu giuleştenii. Odată cu transferul lui Christensen în Polonia, norvegianul intră pe această listă.

ADVERTISEMENT

Până acum, Rapidul i-a transferat pe Mohammed Kamara, cel care şi-a încheiat contractul cu CFR Cluj în această vară, şi pe Vladan Bubanja, luat împrumut de la Orenburg, din prima ligă rusă. Mai mulţi jucători revin după împrumuturi, dar Daniel Pancu va avea ultimul cuvânt în ceea ce îi priveşte.

ADVERTISEMENT