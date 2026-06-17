Sport

Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen! Planul pregătit de antrenorul Rapidului

Tobias Christensen a fost vândut de Rapid în Polonia pentru 500.000 de euro. Fanatik vă prezintă motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la norvegian şi ce plan are antrenorul giuleştenilor.
Cristi Coste, Marian Popovici
17.06.2026 | 16:30
Motivul pentru care Daniel Pancu a renuntat la Tobias Christensen Planul pregatit de antrenorul Rapidului
EXCLUSIV FANATIK
Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen! Planul pregătit de antrenorul Rapidului. Sursa: colaj Fanatik
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Venirea lui Daniel Pancu la Rapid provoacă schimbări importante şi la nivelul lotului. Giuleştenii l-au vândut pe unul dintre cei mai importanţi jucători, Tobias Christensen, în Polonia, pentru suma de 500.000 de euro.

Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen!

Norvegianul a evoluat în 39 de meciuri în stagiunea precedentă, fiind un jucător cheie la mijlocul terenului. Din informaţiile FANATIK, Daniel Pancu a renunţat la mijlocaş dorind să aibă jucători de forţă şi cu talie pe acea poziţie. Dan Şucu şi-a dat şi el ok-ul pentru transfer, care urmează să fie finalizat.

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Deşi cota lui Tobias Christensen este de 2,3 milioane de euro, Rapid a obţinut 500.000 de euro pentru acest transfer în Polonia, o sumă importantă având în vedere că jucătorul a intrat în ultimul an de contract cu echipa lui Pancu şi peste şase luni putea să semneze gratis cu oricine. Aceşti bani vor putea fi reinvestiţi în transferuri, în condiţiile în care Dan Şucu a transmis că nu e dispus să scoată din propriul buzunar alţi bani pentru mutări.

Rapid a transferat un mijlocaş defensiv din Rusia

Rapidul s-a reunit pe 15 iunie sub comanda lui Daniel Pancu, antrenor care a început curăţenia în Giuleşti. Au fost puşi pe liber Elvir Koljic şi Diogo Mendes, în timp ce Leo Bolgado şi Daniel Paraschiv şi-au încheiat împrumuturile cu giuleştenii. Odată cu transferul lui Christensen în Polonia, norvegianul intră pe această listă.

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Până acum, Rapidul i-a transferat pe Mohammed Kamara, cel care şi-a încheiat contractul cu CFR Cluj în această vară, şi pe Vladan Bubanja, luat împrumut de la Orenburg, din prima ligă rusă. Mai mulţi jucători revin după împrumuturi, dar Daniel Pancu va avea ultimul cuvânt în ceea ce îi priveşte.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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