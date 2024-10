Motivul pentru care Daniela Iliescu s-a îmbrăcat în negru la nunta lui Iancu Sterp. Ținutele ei au atras privirile tuturor

Motivul pentru care Daniela Iliescu s-a îmbrăcat în negru la nunta lui Iancu Sterp. Iubita lui Culiță Sterp a reușit să atragă un val de critici din cauza ținutelor alese.

Daniela Iliescu a stârnit un val de controverse cu ținutele purtate la nunta lui Iancu Sterp

Weekendul trecut, în familia Sterp a avut loc un eveniment important. , iar nunta a fost una spectaculoasă.

Așa cum era de așteptat, în centrul atenției au fost proaspeții miri. Totuși, privirile au fost ațintite și asupra invitaților, în special asupra familiei celor doi miri.

în online după ce le-a arătat tuturor ținutele pe care a ales să le poarte în ziua nunții lui Iancu Sterp. Iubita lui Culiță Sterp s-a îmbrăcat în negru, ceea ce a generat un val de reacții în mediul online.

În ziua nunții Denisei cu Iancu, fanii au criticat-o pe Daniela, atrăgându-i atenția că nu așa ar fi trebuit să se îmbrace la un eveniment atât de vesel. A doua ziua după nuntă, atunci când a avut timp, Daniela a răspuns tuturor răutăților și a explicat de ce a ales să se îmbrace așa.

Motivul pentru care Daniela Iliescu s-a îmbrăcat în negru la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa

Cel care a stârnit cele mai multe controverse a fost costumul din două piese, negru, pe care Daniela Iliescu l-a purtat pe timp de zi. Iubita lui Culiță Sterp a declarat că nu îi plac rochiile și, drept urmare, a optat pentru costum.

”Legat de costum, pentru că am înțeles că am fost foarte comentată în prima parte a zilei. Lumea mă critică, cum mă duc în costum la nuntă. (…) Eu mi-am dorit să am un costum, pentru că nu îmi place mie, în primul rând să mă duc la biserică îmbrăcată în rochie.”

Spre seară, Daniela Iliescu a avut tot o ținută neagră. Aceasta a spus că și-a dorit să păstreze cromatica și să nu facă treceri bruște între culori. Ba mai mult, a mai spus și că a purtat o salopetî, însă a uitat să se pozeze.

”Am vrut să păstrez, bineînțeles, aceeași idee și cromatică pe tot timpul zilei, deci de asta a fost abordarea la a treia ținută, că m-am mai schimbat după aceea. Am avut tot o salopetă de genul acela pe care am avut-o pe sub rochie și am luat un sacou așa tip rochiță, dar n-am mai apucat să mă pozez.”

Daniela Iliescu a arătat impecabil la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa. Chiar dacă multora le este greu să asocieze această nuanță sobră cu un eveniment fericit, negrul denotă eleganța prin simplitate.