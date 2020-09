Motivul pentru care Darius Olaru a fost eliminat în Poli Iaşi – FCSB 5-2! Dezvălurile roş-albaştrilor: ”Ieşi afară, nesimţitule”

Directorul sportiv Mihai Stoica a explicat motivul pentru care mijlocașul Darius Olaru a fost eliminat în partida Poli Iaşi – FCSB 5-2, din etapa a cincea a campionatului intern.

În minutul 80, Darius Olaru a văzut un cartonaș galben pentru un fault din spate, însă i-a spus ceva arbitrului Horațiu Feșnic, care i-a arătat direct cartonașul roșu.

În urma acestui cartonaș roșu, mijlocașul recent vindecat de coronavirus va rata cel puțin derby-ul cu Dinamo, programat la sfârșitul acestei săptămâni.

S-a aflat motivul eliminării lui Darius Olaru în Poli Iași – FCSB 5-2

”Am vorbit cu Horațiu Feșnic și mi-am permis să-i dau un sfat pe care l-a respins cu vehemență. Olaru a înjurat și merita eliminat, la finalul meciului chiar și-a cerut scuze. Lui Feșnic i-am spus de un episod de când eram la Galați și când Adrian Porumboiu la un meci cu Ceahăul ne-a eliminat un jucător”, a explicat Mihai Stoica motivul eliminării lui Darius Olaru în meciul Poli Iași – FCSB 5-2.

”După meci am fost în vestiar și l-am întrebat de ce l-a eliminat pe Mirea. Mi-a răspuns că nu-l cunoaște și l-a înjurat. Mi-a mai spus că dacă îl înjura Cașuba trecea cu vederea. I-am spus lui Feșnic că acest virus îți creează un disconfort incredibil.

Oricum jucătorii mi-au transmis că după ce l-a înjurat, arbitrul i-a spus lui Olaru ‘ieși afară nesimțitule’. Am încercat să am un dialog cu Feșnic, dar am abandonat discuția când am văzut că respectul nu este reciproc”, a declarat oficialul ”roș-albaștrilor” la Pro X.

”Am prins Middlesbrough și nu poate fi cea mai neagră săptămână. Sigur că mai rău decât am ieșit aseară nu se putea. Am și pierdut de maniera în care am pierdut și am și folosit jucătorii care abia cu o zi în urmă se negativizaseră și a mai fost și Olaru a fost eliminat.

Dar după ploaie va ieși și soare. Ce va fi cu Dinamo nu știu. Spiritul stelist trebuie să acopere tot ce ne lipsește. Vom vedea cum vor ieși testele următoare. Ne-a lovit pe Covidul pe noi, pe Răzvan Lucescu și pe Flamengo”, a afirmat directorul sport.

Karanovic și Caiado se întorc la Hermannstadt

”Chiar dacă Dinamo este mult mai puternică decât acum câteva luni, să nu uităm că i-am bătut cu 3-0 cu o echipă experimentală. Dinamo, la momentul ăsta, ținând cont de situația noastră, pare favorită dar până sâmbătă se pot întâmpla multe.

Man are șanse minime să fie recuperat. Man și Coman sunt jucători importanți și cifrele vorbesc. Aproape toate golurile pe care le marcăm se întțmplă cu ajutorul lor. Soiledis și Șut nu aveau voie se joace nici măcar cu Slovan. Soiledis joacă cu infiltrații, Șut era palid la față și știam că nu poate face față tot meciul.

Karanovic și Caiado probabil se vor întoarce acum la Hermannstadt. Enache este jucătorul nostru până în iarnă, dar dacă își găsește echipă până atunci e liber să plece.

Nu există niciun reproș, ne susținem cu toții. Se întâmplă și astfel de eșecuri. Nici măcar patronul nu a fost dezamăgit, toată lumea înțelege că este o situație specială. Gigi nu a avut nicio problemă cu coronavirusul. Nu mai dorește să apară în spațiul public, este calea pe care a ales-o.

Și de aceea voi fi eu mai activ. Chiar dacă voi fi jignit, nu voi mai răspunde cu jigniri. Deciziile se iau consultând patronul. La noi nu există autonomie pentru antrenori așa cum există în Premier League. Că Gigi se implică știm cu toții, de ce trebuie să facem un caz din asta?”, a mai spus MM Stoica.