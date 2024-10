Motivul pentru care David Popovici refuză să conducă mașinile primite de la Ion Țiriac. Adevărul despre bolidul de 200.000 de euro în care a fost surprins

David Popovici nu obișnuiește să conducă maşinile pe care Ion Ţiriac i le-a oferit cadou, în urma medaliilor câştigate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul nu s-a sfiit să recunoască că evită să iasă în oraș cu aceste automobile. Sportivul a dezvăluit și care este motivul pentru care a ajuns la această decizie.

David Popovici nu conduce maşinile cadou de la Ion Ţiriac

La finalul lunii iulie 2024, . El a adus României medalia de aur la 200 metri liber şi medalia de bronz la 100 metri liber. Ion Ţiriac a anunțat atunci că va oferi câte o mașină pentru fiecare medalie adusă de sportivii români.

David Popovici a primit cadou de la Ion Ţiriac două maşini Hyundai Ioniq 5. Invitat la , sportivul a mărturisit că nu obișnuiește să circule prin oraș cu mașinile primite de la Ion Țiriac. El susţine că acestea atrag prea mult atenţia asupra lui în trafic, cel mai probabil din cauza inscripţiilor de pe caroserie.

”Nu pot să o conduc pentru că atrage prea mult atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime”, a declarat David Popovici în emisiunea radio.

Ce maşină conduce David Popovici

David Popovici susține că vrea să rămână o persoană modestă şi nu își dorește să fie mereu în centrul atenției, cu atât mai puțin în trafic.

De asemenea, el a lămurit şi zvonurile despre faptul că ar deţine un bolid de lux, ce depăşeşte suma de 200 de mii de euro. a specificat că bolidul în care a fost surprins de paparazzi nu este a lui, ci a fost împrumutat de la un prieten.

”Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Ştii care e chestia? În ultima vreme s-au vehiculat multe imagini cu mine plimbându-mă într-un bolid de 200.000 de euro. Şi e adevărat, eu eram, eu mă plimbam. Asta pentru că mi-a împrumutat un prieten maşina. Pur şi simplu toată lumea a început să mă întrebe despre cum e maşina, cât am dat pe ea.

Mă bucur că acum ocazia să zic că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai putere. Nu am ţinut să mă justific imediat cum au apărut imaginile cu mine în maşinile astea, pentru că nu am vrut să creez un precedent, să nu fiu nevoit să mă explic de fiecare dată în astfel de situaţii. Crezi că e maşina mea? Ok. Eu ştiu care e adevărul, nu e a mea. Poate la un moment dat o să am, nu contează. Până la urmă nu despre asta e vorba”, a mai mărtutisit sportivul.

”Toţi şoferii sunt nervoşi”

De altfel, David Popovici este mare fan al mersului pe bicicletă. Totuși, el spune că, în ultima perioadă nu a mai reușit să facă acest lucru. Nu îi place traficul, pentru că toţi şoferii sunt nervoşi, și o deplasare cu bicicleta pe şoselele din Bucureşti poate reprezenta un real pericol.

”Folosesc bicicleta prea rar. Pur şi simplu nu am mai apucat, nu mi-am mai făcut curaj să o scot din balcon să mă plimb cu ea, dar ar cam trebui. În trafic, nu-mi convine că foarte puţini şoferi conduc defensiv, nu toţi. Sunt nervoşi, toată lumea se grăbeşte undeva. Şi eu mă grăbesc. Traficul ăsta mă face şi pe mine să fac parte din el, să fac parte din jungla asta”, mărturiseşte sportivul pentru sursa mai sus menţionată.