Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre acest gest, care îi va prelungi pedeapsa

Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni, care a reușit să evadeze marți seară, a avut un motiv pentru care a recurs la acest gest. Ce l-a determinat să sară gardul și să fugă
Codrina Menţel
13.08.2025 | 16:46
Motivul pentru care deținutul din Dâmbovița a evadat. Foto: captură video Observatorul Prahovean/ ANP/ colaj Fanatik

Milosu Ion, deținutul de 35 de ani care a pus pe jar autoritățile marți seară, a făcut acest gest fiind orbit de gelozie. Ce l-a împins să facă acest pas, care îi va aduce, cel mai probabil, mai mulți ani de pedeapsă.

Motivul pentru care deținutul din Dâmbovița a evadat

S-a dat alerta marți seară, 12 august, după ce Milosu Ion, un deținut în vârstă de 35 de ani, a profitat de un moment de neatenție și a sărit gardul Penitenciarului Mărgineni, în timp ce lucra în bucătăria unității.

Acesta s-a bucurat de libertate pentru aproximativ 16 ore, după care polițiștii i-au dat de urmă. Acesta se ascundea în podul unei case din localitatea Vărbilău, județul Prahova.

„Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43 deținutul  Milosiu Ion,  în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare  din cadrul  unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Reaminitim că deținutul a părăsit penitenciarul în data de 12.08.2025, în jurul orei 18:00. Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea dispunerii măsurilor legale”, a transmis ANP.

Motivul pentru care a evadat? Orbit de gelozie, acesta a sărit gardul penitenciarului după ce ar fi aflat că iubita lui ar avea o relație cu un fost coleg de celulă, care a fost eliberat între timp, potrivit observatornews.ro.

Bărbatul riscă acum o pedeapsă mai mare

Milosu Ion era condamnat definitiv la cinci ani și zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor. Totuși, acum riscă o pedeapsă mai mare pentru gestul său.

„Reiterăm faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea  de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Conducerea Penitenciarului Mărgineni mulțumește pentru sprijin tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanților mass-media, precum și cetățenilor care au oferit informații ce au condus la capturarea deținutului”, au mai transmis reprezentanții ANP.

