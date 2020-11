Motivul pentru care Diego Maradona nu a câştigat niciodată Balonul de Aur! “Meritam şase”

Diego Maradona a murit la 60 de ani, însă cel mai mare fotbalist din istorie a avut un regret. Genial pe teren, în special atunci când a jucat pentru Argentina şi Napoli, “El Pibe de Oro” nu a câştigat niciodată Balonul de Aur.

FANATIK îţi prezintă motivul pentru care Diego Maradona nu a câştigat niciodată Balonul de Aur, dar şi ce spunea argentinianul despre fotbaliştii care au câştigat marele premiu în anii ’80.

Înfiinţat în 1956, premiul a fost oferit, până în 1995, doar fotbaliştilor născuţi în Europa sau care aveau cetăţenia unei ţări de pe Bătrânul Continent. Astfel, mari jucători precum Diego Maradona sau Pele nu au câştigat niciodată Balonul de Aur.

Diego Maradona nu a câştigat niciodată Balonul de Aur

“Niciodată nu mi-a trecut prin cap să joc pentru o altă echipă naţională. Nici să-mi schimb cetăţenia, cu toate că aşa aş fi putut să câştig Balonul de Aur”, povesteşte Diego Maradona în cartea “Atins de Dumnezeu. Cum am câştigat Campionul Mondial din 1986”.

În ultimele pagini ale cărţii, Diego Maradona a vorbit despre câştigătorii Balonului de Aur în perioada 1983-1991, iar cea mai mare dezamăgire a fost că Igor Belanov a primit premiul în 1986, atunci când Argentina a câştigat Campionatul Mondial.

“În 1983 a câştigat Platini, dar şi eu reuşisem câteva lucruri buna la FC Barcelona. Puteam să-l primesc atunci. Aşa că e primul. În ’84, tot francezul. Pe bune? Hai să spunem că nu aş fi putut să câştig atunci, tocmai plecasem de la Barcelona. Apoi, în ’85, din nou Platini. Ce naiba, le cumpăra?

Acum urmează 1986, când Belanov a câştigat. Igor Belanov? Pe bune! A fost anul în care am câştigat Campionatul Mondial, când eu jucam pentru Argentina, în caz că cineva a uitat. Deci, două Baloane de Aur. Gullit în 1987. Dar eu? Campion cu Napoli. Nu a fost ceva uşor să transform echipa în una campioană. Al treilea Balon.

“Cred că le-a fost greu să găsească vreun jucător european pentru acea ediţie, nu?”

Marco van Basten în 1988. Ok, a câştigat Europeanul, dar eu am reuşit lucruri şi mai mari atunci. Am ajuns la patru. În 1989, din nou Marco van Basten. Eu cu Napoli am câştigat Cupa UEFA. Putea să fie al cincilea.

În 1990 a fost bunul meu prieten Matthaus. E adevărat, el a câştigat Cupa Mondială, dar eu luasem al doilea titlu cu Napoli şi am ajuns în finală cu Argentina. Balonul de Aur cu numărul şase. Am ajuns în 1991, parcă Papin, nu? Cred că le-a fost greu să găsească vreun jucător european pentru acea ediţie, nu? Meritam să câştig de şase ori Balonul de Aur”, scria Diego Maradona.

A primit un Balon de Aur pentru serviciile aduse fotbalului

După ce George Weah a devenit, în 1995, primul fotbalist non-european care a câştigat Balonul de Aur, France Football i-a acordat şi lui Diego Maradona un premiu special. Foştii câştigători ai premiului au votat pentru cel mai bun fotbalist al secolului XX, iar Pele l-a învins pe argentinian. Cu toate acestea, Maradona a primit, în 1995, un Balon de Aur, oferit pentru serviciile aduse fotbalului. Pele a câştigat acelaşi premiu în 2013.