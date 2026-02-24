Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivul pentru care Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid! Ce l-a supărat pe Zeljko Kopic şi care sunt jucătorii care au rămas datori: „Acolo este problema noastră!”

Cristian Măciucă
24.02.2026 | 22:00
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo a rămas fără victorie în fața rivalei Rapid și după etapa a 28-a din SuperLiga. Alb-vișiniii s-au impus cu 2-1, iar Zeljko Kopic știe cum a fost posibil acest lucru. Unii dintre fotbaliștii „câinilor” l-au nemulțumit pe tehnicianul croat.

Zeljko Kopic, analiza meciului Rapid – Dinamo 2-1

Rapid a învins-o cu 2-1 pe Dinamo în derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga și i-a egalat la puncte pe „câini”. Giuleștenii sunt acum pe locul 3, cu 52 de puncte, la fel ca Dinamo, care e pe locul 2. Golaverajul este în avantajul echipei lui Zeljko Kopic.

„Despre arbitraj chiar nu vreau să vorbesc. Pentru că văd că în fiecare etapă sunt multe situații și discuții despre asta. Eu trebuie să respect arbitrii și deciziile lor. Vreau să vorbesc doar despre jocul nostru. Pentru mine e important să creez o identitate a lui Dinamo, iar oamenii să vadă cum abordăm noi meciurile.

Nu contează împotriva cui jucăm. Dacă noi ne impunem stilul, dacă noi ne arătăm ADN-ul, vom avea șanse să câștigăm meciul. Cu Rapid am făcut 2-3 greșeli defensive și de aceea am luat goluri. Dar în mare parte am simțit că am dominat jocul. 

În această perioadă, marea noastră problemă a fost că am adus foarte bine mingea până la 20-25 de metri. Doar că de acolo nu a mai fost precizie, nu a mai fost inspirație, nu au mai fost acele șuturi decisive, care au făcut diferența. Problema lui Dinamo e în acei 20-25 de metri, acolo unde, toată dominarea pe care am reușit să o creăm nu am reușit să o concretizăm, practic, în goluri”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Raul Opruț e fundaș-golgheter la Dinamo

Golul de onoare al „câinilor”, marcat de Raul Opruț, o ține pe Dinamo deasupra Rapidului în clasament. Fundașul stânga a ajuns la cota 5 în acest sezon de SuperLiga.

„Avem același tipar în ultimele meciuri. Și chiar dacă Opruț a marcat, cu tot respectul, pentru că îmi place foarte mult și îi apreciez contribuția ofensivă, dar avem nevoie ca atacanții noștri să dea goluri. Și să facă ceea ce am explicat mai devreme, să finalizeze fazele din ultimii 20 de metri”, a adăugat antrenorul lui Dinamo.

  • 11 ani au trecut de la ultima victorie a lui Dinamo cu Rapid
  • 4 înfrângeri a suferit Dinamo în SuperLiga, 2 fiind provocate de Rapid

