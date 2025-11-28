Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”

ADVERTISEMENT

Ionuț Moșteanu a refuzat ani de-a rândul să-și facă publice diplomele de studii. Fostul ministrul al Apărării Naționale a făcut-o abia când presa a dezvăluit neconcordanțele din CV-ul său.

Dominic Fritz a fost consilierul președintelui Germaniei, potrivit propriului CV

Dominic Fritz, actualul șef al USR, este și el unul dintre politicienii care refuză de mulți ani să-și arate diplomele. Născut în 1983 în Germania, Fritz este licențiat în Științe Politice și Administrative la Universitatea din Konstantz (absolvită în 2008), după care a urmat un program de Master la Universitatea din York, Marea Britanie (absolvit în 2009). Acestea sunt datele publice, din CV-ul său oficial postat pe site-ul Primăriei Timișoara.

În același document, Fritz susține că a fost consilier la Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (2009 – 2012), consilier personal al fostului președinte german Horst Kohler (2013 – 2015) și funcționar public la Administrația Prezidențială a Germaniei. Șef de Cabinet al fostului președinte Horst Kohler (2016 – 2019). Din 2020, el conduce Timișoara din postura de primar.

Consilierii PSD și PNL au vrut să-l oblige pe Dominic Fritz să-și arate diploma

În timpul primului mandat ca primar, Dominic Fritz a fost atacat pe două temei importante: studiile și domiciliul. În 2021, Consiliul Local Timișoara a aprobat două proiecte de hotărâre care îi obligau pe cei din conducerea primăriei și pe aleșii locali să-și publice diplomele de studii și dovada domiciliului.

Proiectele erau evident unele cu ”dedicație”. Dominic Fritz nu deținea cetățenia română iar legea îi obligă pe primari să aibă domiciliul din acte în localitatea pe care o conduc. De asemenea, apariția unui candidat cu un astfel de profil în orașul de pe Bega a părut cel puțin suspectă, mai ales că experiența profesională și studiile nu puteau fi verificate la fel de ușor ca în cazul unui român.

Deși proiectele au fost aprobate, acestea nu au fost vizate de legalitate de secretarul general al primăriei. Dominic Fritz a preferat să ignore solicitarea consilierilor PSD-PNL și să nu-și facă publice aceste date.

Anca Alexandrescu, invitată la Dominic Fritz să-i arate diploma ”în privat”

l-a urmărit mult timp pe șeful USR. În 2024, el a fost abordat pe această temă de Anca Alexandrescu, într-o emisiune la Realitatea TV. Un an mai târziu, Fritz , la emisiunea ”40 de întrebări”.

”Nu am nicio problemă să le arăt. Chiar am fost, înainte de campania din 2024, la o emisiune a unui canal extrem de critic față de mine, de partidul meu, la o doamnă foarte cunoscută susținătoare între timp a lui Georgescu. Mi-a pus aceeași întrebare și am invitat-o la Timișoara. I-am spus să vină oricând, să-i arăt diplomele. Le am în original, nu e nicio problemă. A zis da, s-a bucurat dar nu a mai venit”, a povestit Dominic Fritz, la Kanal D.

Dominic Fritz nu și-a depus diploma la ”resurse umane”

Președintele USR explicat și motivul pentru care refuză să-și publice diploma de studii. El crede că un astfel de gest nu ar fi primit ca o dovadă a faptului că este ”școlit” și că o simplă hârtie poate fi oricând contestată.

”Eu am considerat că acest vot (al consilierilor din Timiș, n.r.), care a fost unul strict politic – atunci trebuia să-mi arăt și buletinul, nu doar diplomele – este începutul unui narativ în care, indiferent de ceea ce fac, tot urmează a doua chestie. Că se dorește, de fapt… nimeni n-are vreo îndoială că eu sunt un om care a beneficiat de o educație de calitate,… dar de fapt se dorește un anumit narativ de conspiraționism.

Și îmi arăt diplomele, dar după aia o să fie ‘da, dar diplomele sunt, nu știu, falsificate’ sau altceva… Deci orice faci, în momentul în care intri în acest malaxor al teoriilor de consiprație, ai acceptat deja premisa adversarilor. Și eu nu am vrut să accept acest lucru. Dar, încă o dată, oricine vrea să se uite la diplomele mele este binevenit, inclusiv dumneavoastră. Nu am nimic de ascuns. Și încă o dată, cred că succesul meu în viață este o dovadă pentru educația mea.

Cred că chiar trebuia să le depun la primărie, când am devenit primar, la serviciul de resurse umane”, a mai declarat Dominic Fritz.

Coleg de universitate cu femeia care a realizat cea mai mare fraudă din istoria cripto

Universitatea Konstantz a fost fondată în 1966 iar în 2007 a fost acceptată în rândul unităților de excelență din Germania. Universitatea include 13 departamente împărțite în trei domenii principale (științe exacte, științe umaniste, politică-drept-economie), cu peste 100 de programe de studii. În 2024, Universitatea Konstantz ocupa locul 478 în clasamentul global QS World University Ranking și în primele 30 în Germania).

Într-o listă de personalități globale care au absolvit Universitatea Konstantz, alcătuită de platforma , numele lui Dominic Fritz apare pe locul 8. Lista este deschisă de bulgăroaica Ruja Ignatova, poreclită ”regina criptomodenelor”. Ruja este fondatoarea schemei OneCoin, considerată cea mai mare fraudă din istoria cripto. În 2017, ea s-a îmbarcat într-un zbor către Atena și nu a mai fost văzută niciodată.

Dominic Fritz, mesaj de încurajare pentru Ionuț Moșteanu după ”scandalul diplomelor”

Pe locul secund se află Zoran Dindic, fost premier al Serbiei, asasinat în 2004. El a fost și primar al orașului Belgrad, fiind absolvent al unui doctorat în filosofie la Universitatea din Konstantz.

Petra Gerster (jurnalistă și prezentatoare de știri germană), Sugiono (fost ministru de externe indonezian) sau Asha-Rose Migiro (fost secretar general adjunct al NATO) sunt câteva dintre personalitățile care au absolvit universitatea germană.

Dominic Fritz a declarat despre Ionuț Moșteanu că este ”un om corect și un tată mândru”, arătând că are ”un mare respect pentru decizia de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale”.