Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivul pentru care Dr. Yazan nu mai vorbeşte cu Laurenţiu Reghecampf: “E subiect închis!”

Doctorul Yazan Al-Aqrabawi, omul care i-a făcut Anamariei Prodan un zâmbet de cinema, a rupt toate legăturile cu Laurențiu Reghecampf.
Andrei David
31.08.2025 | 16:17
EXCLUSIV FANATIK
Pe doctorul iordanian Yazan Al-Aqrabawi și pe Anamaria Prodan îi leagă, dincolo de relația medic-pacient, o adevărată prietenie, dar nu același lucru se poate spune despre medic și fostul soț al impresarei, Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, „subiect închis” pentru Yazan Al-Aqrabawi, doctorul vedetelor

Yazan Al-Aqrabawi, invitatul lui Horia Ivanovici într-un podcast special, a rupt toate legăturile cu Reghe și nu vrea să mai aibă contact cu antrenorul. Stomatologul a precizat că motivul din spatele rupturii nu a fost unul financiar, iar Laurențiu Reghecampf se bucură, în continuare, de respectul său.

„Reghe, e o discuție… S-au întâmplat niște discuții. Nu (n.r. – ne-am certat), a fost o discuție. (n.r. – De la bani?). Nu, niciodată. Nu mai vorbim și nici nu vreau să vorbesc. 

Da (n.r. – s-a terminat prietenia). Nu sunt dintr-o bucată, dar mi-e nu-mi plac… Eu sunt un om foarte corect și foarte transparent. (n.r. – Reghe) Are tot respectul meu și nu am nicio problemă personal, dar pentru mine e subiect închis. Și fiecare cu treaba lui”, a mărturisit doctorul Yazan Al-Aqrabawi.

De ce nu-și mai vorbesc doctorul Yazan și Laurențiu Reghecampf: „A amestecat lucrurile”

„Și după ce s-a despărțit (n.r. – de Anamaria Prodan), eu vorbeam cu el. Fără să intru în detalii, el a amestecat lucrurile și de acolo s-a greșit foarte mult. Și am zis ‘hai să fie fiecare cu treaba lui’. Nimeni n-a greșit, nu e vorba de greșeală sau nu. Dar au fost niște lucruri care nu mi-au plăcut, nu s-au potrivit cu stilul meu. Asta e părerea mea. Repet, omul are tot respectul meu, dar nu pot să vorbesc despre el nici în calitate de prieten, nici de pacient”, a dezvăluit stomatologul.

Dr. Yazan a ales între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Eu sunt prieten cu Ana”

„Eu prieten sunt cu Ana. Ea se cunoaște cu familia mea dinainte, din Arabia. Eu eram mai apropiat și sunt prieten cu Ana. Nu mi-a greșit cu nimic. Din contră, m-a ajutat la început. Și de-asta Ana pentru mine e o prietenă mare. Ana e ceva, Reghe e altceva. Unii pot să țină cu el, alții cu Ana. Ana e o femeie foarte puternică. Trebuie să fii cu ea corect. Da, e o femeie adevărată. Pentru mine, da. 

Mie nu-mi place să amestec lucrurile. Între mine și Reghe s-au amestecat și am zis mai bine nu. Și am zis fiecare cu treaba lui și cu drumul lui. Oricum, acum e departe, am văzut că e plecat (n.r. – antrenează în Sudan), a concluzionat dr. Yazan.

