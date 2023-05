Motivul pentru care Elena Merișoreanu nu își sărbătorește ziua. Vedeta e plecată în străinătate: „Acasă am o mulțime de sărbătoriți”

Elena Merișoreanu nu ia pauză nici măcar de ziua ei. În timp ce toată familia va fi acasă de Sfinții Constantin și Elena, îndrăgita cântăreață va fi departe de casă, unde va încânta mii de români cu glasul său.

Ce face Elena Merișoreanu de ziua sa

. De cântăreața nu va fi acasă, cu familia și cei dragi. Nu ia pauză nici măcar pentru astfel de evenimente și a mers departe de casă.

Mai exact, Elena Merișoreanu este pe 21 mai 2023 este în Italia, la Roma, alături de colegii să de breaslă, gata să bucure de români cu vocea sa, în cadrul unui festival și nu numai. „O să îmi petrec ziua într-un cadru extraordinar de frumos și departe de țară.

O să fiu la Festivalul Românilor din Italia, la Roma este o sărbătoare mare pentru ei. Vin mii de oameni acolo, este foarte frumos și vom avea spectacol. Va fi ca un fel de bâlci. Vin românii din toată Italia. Ține două zile.

Și eu am să plec cu Sofia Vicoveanca, cu Georgel Nucă și o să fie o sărbătoare frumoasă. Seara vom merge la un restaurant unde bineînțeles că vom cânta pentru că asta ne este meseria. O să petrecem frumos”, a povestit Elena Merișoreanu pentru

În familia artistei este mare sărbătoare

În timp ce Elena Merișoreanu va munci, acasă, cei dragi vor petrece. În familia artistei mulți poartă numele sfinților sărbătoriți duminică. În aceste condiții, distracția va fi la ea acasă și în România, cu toate că vedeta nu va putea participa.

„Acasă am o mulțime de sărbătoriți. Nepotul meu este Richard Constantin, am ținut neapărat să aibă și nume sfânt. O am pe fiica mea pe care o cheamă Ela. Și este și Elena, una dintre nepoatele mele este tot Elena și uite așa avem familia plină de sărbătoriți. Dar eu anul acesta petrec departe. Vrem să bucurăm și sufletele celor care duc dorul de țară”, a continuat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu va fi străbunică de băiat

Iar când vine vorba de cadouri, Elena Merișoreanu a primit anul acesta cel mai de preț dar. Nepoata sa a anunțat-o la început de 2023 că va fi străbunică de băiat. Tânăra a ținut sarcina ascunsă până în momentul în care a aflat sexul copilului.

„Este băiat! Când am aflat vestea, vreau să îți spun că am fost tare bucuroasă, dar șocată pentru că ea a mers cu mine în Anglia, de Ziua României și nu mi-a spus că este gravidă. Nu mi-a zis nimic nimic. (…) Nu a spus la nimeni nimic! Acolo eu am văzut-o că seara după ce am mâncat a vomitat, dar mi-a spus că a mâncat cu poftă și i-a venit rău”, a dezvăluit Elena Merișoreanu.