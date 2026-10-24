Motivul pentru care elevul erou de la şcoala din Bistriţa nu a fost invitat la FCSB – Rapid! Ancheta Poliţiei a dat lucrurile peste cap

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Luni dimineaţa un atac violent a zguduit România. O profesoară de matematică și un elev de 12 ani au fost înjunghiați la o şcoală din Bistriţa, agresorul fiind un băiat de 13 ani, din clasa a VII-a. . Chiar dacă oficialii giuleşteni l-au invitat alături de familie, la derby, eroul nu a putut să fie prezent pe stadion din cauza anchetei Poliţiei.

Elevul erou din Bistriţa, împiedicat de ancheta Poliţiei să ajungă la FCSB – Rapid!

Incidentul s-a produs luni, 19 octombrie, în jurul orei 08:40. Un elev de clasa a VII-a a venit la școală înarmat cu un cuțit. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, adolescentul purta o cagulă, o cască de protecție și haine de camuflaj. Acesta ar fi pregătit atacul timp de mai multe luni. Din primele informații, agresiunea ar fi avut o motivație rasială.

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Imediat după incident, clubul Rapid a luat legătura cu reprezentanţii instituţiei de învăţământ şi cu părinţii eroului rapidist, pentru a-l invita pe elev alături de familie la derby-ul cu FCSB. Doar că, din informaţiile FANATIK, nu au putut da curs invitaţiei din cauza anchetei efectuate de Poliţie asupra celor întâmplate.

Autorităţile au emis ordin de protecţie după apariţia imaginilor în spaţiul public!

A doua zi după atac, Poliţia a mai deschis un dosar penal, care vizează apariţia în spaţiul public a imaginilor de pe camerele de supraveghere cu atacul. Identitatea copiilor nu a fost protejată, astfel autorităţile au emis ordine de protecţie provizorii pentru profesoara înjunghiată şi şase elevi, printre care şi cel care l-a împiedicat pe agresor. Astfel, din acest motiv, familia şi tânărul erou nu au putut onora invitaţia de a fi prezenţi la derby în loja Rapidului.

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„Clubul FC Rapid a luat legătura cu reprezentanții instituției de învățământ și cu părinții micului nostru rapidist din Bistrița încă din primele momente de după tragicul incident și este alături de familie în această perioadă dificilă. Din respect pentru eroul nostru și familia sa, alegem să le respectăm intimitatea și să le oferim liniștea de care au atât de multă nevoie.

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Le transmitem toată susținerea noastră, multă putere și cele mai bune gânduri! Dragul nostru erou, Vrem să știi că nu ești singur! Întreaga familie rapidistă este alături de tine și îți ține pumnii! Abia așteptăm să ne întâlnim la București! Până atunci, ai grijă de tine și fă-te bine! Giuleștiul te așteaptă, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem”, .

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Agresorul, internat la Psihiatrie Infantilă cu brăţară electronică de monitorizare!

Printre cei protejaţi de ordinul de protecţie se află băiatul vizat iniţial din motive rasiale, dar şi colegul care i-a sărit în ajutor. Atacatorul a fost imobilizat de paznicul şcolii şi de un profesor de sport. Băiatului de 13 ani i-a fost montată o brăţară electronică de monitorizare.

El este internat, însoţit de mama lui, la Psihiatrie Infantilă, în Cluj-Napoca. Anchetatorii verifică acum şi modul în care imaginile au ajuns în mediul online, fără ca feţele minorilor să fie blurate. Imaginile îl afişează pe atacator pe holul şcolii, când atacă o profesoară de matematică, dar şi panica din momentul în care a intrat în sala de clasă.