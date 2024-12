Motivul pentru care Eva Pavel, prezentatoare Kanal D va rămâne acasă de sărbători: “Am ajuns în nouă țări, într-o singură lună”. Exclusiv

Sărbători acasă, în sânul familiei, pentru Eva Pavel, prezentatoarea emisiunii “Apel la consilier”, de la Kanal D. Femeia călătorește mult pe parcursul anului, așa că sărbătorile de iarnă sunt preferatele ei pentru că le petrece acasă.

Eva Pavel este unul dintre cei mai îndrăgiți consilieri medicali internaționali din România și, pentru ca pacienții săi se beneficieze de cele mai bune servicii, este mereu în mișcare, mereu între două spitale, alături de pacienții săi. Sărbătorile de iarnă, însă o găsesc întotdeauna în sânul familiei, alături de cei dragi, gătind bucate tradiționale și dansând, una dintre marile sale pasiuni.

Eva Pavel, acasă de sărbători: “Prin natura job-ului, eu sunt tot timpul plecată. Petrec foarte multe zile în avion, aeroport și spitale”

“Nu plec din țară pentru că iubesc tradițiile românești, iubesc țara mea și mă folosesc de aceste sărbători pentru a petrece cât mai mult timp acasă. Prin natura job-ului, eu sunt tot timpul plecată. Petrec foarte multe zile în avion, aeroport și spitale. În luna noiembrie am ajuns în nouă țări, într-o singură lună. Îmi lipsește mâncarea românească, îmi este mereu dor de familie și casă. Motiv pentru care de sărbători vreau să mă bucur de tot ce îmi este drag.

Cu siguranță am să petrec foarte mult timp în bucătărie, pentru . Așteptăm vizita rudelor și a finilor noștri. În fiecare an casa noastră este plină de nepoți, finuți, prieteni și tuturor, de la mic la mare.

Eva Pavel: “De Revelion am să dansez foarte mult. În ultimii doi ani nu am avut voie să dansez mai deloc, din cauza intervenției chirurgicale de la coloană”

Este seara noastră magică cu multă veselie, tradiții și râsete de copii care mă încântă teribil de tare. Am mai mulți copii spirituali care îmi simt lipsa în timpul anului. Și de sărbători adoră atmosfera și timpul petrecut la mine acasă. Cu siguranță de Revelion am să dansez foarte mult. Este pasiunea mea. Și cum în ultimii doi ani nu am avut voie să dansez mai deloc, din cauza intervenției chirurgicale de la coloană, cu siguranță am să recuperez la trecerea dintre 2024- 2025″, a declarat Eva Pavel, pentru FANATIK.

Crăciunul îl asociază cu zâmbetul tatălui și iubirea din ochii părinților săi și ține la a da mai departe fiului său valorile moștenite din familie. Păstrează fiecare cadou primit în dar de la fiul său, însă nu uită să pună ceva sub brad pentru fiecare om care îi este alături, o susține și o iubesc.

“Cadourile făcute de mânuțele fiului meu sunt cele mai frumoase și neprețuite. Si le păstrez pe toate, încă de când era la grădiniță. Acum are 23 de ani și cadourile pe care mi le oferă s-au schimbat în bijuterii și îmbrățișări calde, eu fiind acum cea mică la îmbrățișat. El este cel care îmi oferă cele mai minunate cadouri, la concurență strânsă cu nepotul și soțul meu.

Eva Pavel începe să cumpere cadouri de sărbători cu două luni înainte

Eu încep să cumpăr cadouri începând din luna octombrie, din fiecare țară în care ajung. Am grijă să nu-mi scape nicio persoană din lista mea. Începând de la familie, prieteni, colegi de serviciu, copiii colegilor mei, finuții din țară și străinătate.

Lista este foarte lungă, dar am grijă din timp să mă concentrez pe pasiunile și plăcerile fiecăruia. Ca și regulă a mea, cumpăr acel gen de cadou pe care știu că și-l doresc, dar nu ar investi în el. Și mie îmi place să ofer plăcerea cadoului dorit”, a mai adăugat Eva Pavel.

Eva Pavel: “In fiecare an i-am cerut Moșului sănătate pentru pacienții mei”

Prezentatoarea Kanal D își dorește de la Moș Crăciun puține lucruri pentru ea, însă are o listă lungă de dorințe pentru cei dragi și pacienții săi.

“Pentru mine, pentru familia mea îmi doresc sănătate și puterea de a munci pentru fiecare realizare pe care ne-o dorim. Dar în fiecare an i-am cerut Moșului sănătate pentru pacienții mei. Să le dea puterea de a depăși momentele grele cu care se confruntă și speranța că mâine va fi mai bine.

Par cuvinte mari, dar nu cred că este om într-un impas care ține de sănătatea sa care să își dorească altceva în afară de speranță, putere și iubire. Pentru mine, Crăciun cuprinde aceste trei dorințe și este mai puțin despre cadouri materiale. Deși ne bucură și alea, mai ales pe cei mici, cât mai multe despre familie, prieteni, oameni”, a mai spus Eva Pavel.