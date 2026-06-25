Motivul pentru care fanii au luat foc la Ecuador – Germania: ”Cum a fost permis așa ceva!?”

ADVERTISEMENT

Germania își asigurase calificarea în 16-imile de finală și locul 1 în grupă înainte de partida cu Ecuador, așadar acest joc era unul fără nicio miză pentru trupa lui Julian Nagelsmann. Însă, cei care au fost deranjați au fost fanii, care au protestat dintr-un motiv incredibil.

De ce s-au înfuriat fanii la Ecuador – Germania

Fanii fotbalului care au ales să urmărească întâlnirea dintre Ecuador și Germania s-au revoltat din cauza echipamentului purtat de arbitrul american Tori Penso. Iar acest lucru are legătură cu faptul că este foarte asemănător cu cel în care joacă nemții.

ADVERTISEMENT

Cu o , prima americancă desemnată să arbitreze la o Cupă Mondială masculină a îmbrăcat la jocul de la New York un șort negru, jambiere de aceeași culoare și un tricou albastru-mentă.

Problema a fost că Germania are același albastru-mentă la șorturi și jambiere, iar telespectatorii s-au chinuit să deosebească arbitrul de jucătorii lui Julian Nagelsmann. Iar de aici și până la reacții acide pe rețelele de socializare nu a mai fost decât un pas.

ADVERTISEMENT

”De ce arbitrul care oficiază meciul Ecuador – Germania poartă un echipament cu culori aproape similare cu cele ale echipei germane? FIFA, vă rog, să remediați asta la pauză”, ”Mă întreb cum a fost permis așa ceva” sau ”De ce l-ați lăsa pe arbitru să poarte aceleași culori ca Germania?”, au fost câteva comentarii din mediul online.

ADVERTISEMENT

Selecționerul Ecuadorului, decizie fermă

, în ultima etapă a Grupei E de la Cupa Mondială. Dacă nemții și-au asigurat primul loc după victoriile cu Curacao și Coasta de Fildeș, sud-americanii au nevoie de un succes pentru a spera că va fi una dintre formațiile de pe locul 3 care vor prinde 16-imile de finală.

ADVERTISEMENT

În cazul în care Ecuadorul nu va reuși să treacă de faza grupelor, . ”Avem posibilitatea de a merge mai departe și, dacă lucrurile nu funcționează, va trebui să părăsesc un loc pe care îl iubesc foarte mult…

Știu că totul se rezumă la rezultate. Am încredere deplină în jucătorii mei, nu trebuie să schimb prea multe, dar Germania este cu siguranță o echipă puternică, un adversar dificil”, a declarat Beccacece.