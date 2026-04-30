Motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru cupele europene! Prima reacție oficială

FC Argeș nu a primit licența pentru cupele europene și ratează Conference League, indiferent de clasarea din Superliga. Daniel Stanciu explică problemele cu ANAF și întârzierile financiare.
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 16:45
FC Argeș a primit o lovitură de proporții. Gruparea piteșteană nu a primit licența pentru cupele europene și nu va putea evolua în preliminarii în sezonul viitor, nici dacă își obține locul prin intermediul poziției din SuperLigă. Oficialul clubului, Daniel Stanciu, a oferit câteva explicații.

Cluburile din SuperLiga României au depus în ultima perioadă dosarele pentru licențiere. Actele au fost verificate de comisii. Inițial, FC Argeș și Rapid erau singurele echipe cu probleme. Cluburile au fost informate la verificarea preliminară că trebuie să își completeze dosarele.

Joi, 30 mai, a venit anunțul. Rapidul a primit licența pentru cupele europene, însă FC Argeș nu. Formația din Pitești nu va putea evolua în sezonul viitor în Conference League, indiferent pe ce loc va termina în campionat. În prezent, echipa lui Bogdan Andone este pe ultimul loc în play-off.

De ce nu a primit FC Argeș licența pentru cupele europene. Explicația oficialului de la FC Argeș

Daniel Stanciu, directorul executiv de la FC Argeș, a spus câteva cuvinte despre această situație, la scurt timp după verdictul primit. Acesta a precizat că au fost probleme cu ANAF-ul și nu s-au putut plăti la timp toate datoriile.

„Am avut acea problemă cu datoriile la stat, la ANAF. Am avut două-trei luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea, adică rata din urmă, a trebuit să o achităm. Banii au venit mai târziu și încă nu au venit toți. Am plătit, dar n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA. Am luat licență pentru SuperLiga, dar…

Sunt două lucruri diferite. În primul rând e clasarea în campionat și, dacă câștigam semifinala cu Universitatea Cluj și ajungeam în finală, ce? Nu mai jucam finala? E un trofeu, orice loc aduce bani. Suntem o echipă care depinde foarte mult de buget. Avem un buget limitat. Lucrurile sunt și vor intra, începând de săptămâna viitoare, în regulă. Problema a fost acest decalaj. Din anumite motive am depus proiectul foarte târziu, plus întârzierile de la partenerii noștri comerciali, care toți au probleme”, a declarat Daniel Stanciu la Digi Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o...
iamsport.ro
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o patronul de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!