Motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru cupele europene! Prima reacție oficială

ADVERTISEMENT

FC Argeș a primit o lovitură de proporții. Gruparea piteșteană nu a primit licența pentru cupele europene și nu va putea evolua în preliminarii în sezonul viitor, nici dacă își obține locul prin intermediul poziției din SuperLigă. Oficialul clubului, Daniel Stanciu, a oferit câteva explicații.

Cluburile din SuperLiga României au depus în ultima perioadă dosarele pentru licențiere. Actele au fost verificate de comisii. Inițial, FC Argeș și Rapid erau singurele echipe cu probleme. Cluburile au fost informate la verificarea preliminară că trebuie să își completeze dosarele.

ADVERTISEMENT

Joi, 30 mai, a venit anunțul. Rapidul a primit licența pentru cupele europene, . Formația din Pitești nu va putea evolua în sezonul viitor în Conference League, indiferent pe ce loc va termina în campionat. În prezent, echipa lui Bogdan Andone este pe ultimul loc în play-off.

De ce nu a primit FC Argeș licența pentru cupele europene. Explicația oficialului de la FC Argeș

a spus câteva cuvinte despre această situație, la scurt timp după verdictul primit. Acesta a precizat că au fost probleme cu ANAF-ul și nu s-au putut plăti la timp toate datoriile.

ADVERTISEMENT

„Am avut acea problemă cu datoriile la stat, la ANAF. Am avut două-trei luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea, adică rata din urmă, a trebuit să o achităm. Banii au venit mai târziu și încă nu au venit toți. Am plătit, dar n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA. Am luat licență pentru SuperLiga, dar…

ADVERTISEMENT

Sunt două lucruri diferite. În primul rând e clasarea în campionat și, dacă câștigam semifinala cu Universitatea Cluj și ajungeam în finală, ce? Nu mai jucam finala? E un trofeu, orice loc aduce bani. Suntem o echipă care depinde foarte mult de buget. Avem un buget limitat. Lucrurile sunt și vor intra, începând de săptămâna viitoare, în regulă. Problema a fost acest decalaj. Din anumite motive am depus proiectul foarte târziu, plus întârzierile de la partenerii noștri comerciali, care toți au probleme”, a declarat Daniel Stanciu la