Motivul pentru care fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dispărut din spațiul public. Ileana Lazariuc locuiește în Dubai

Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru Țiriac, a explicat care este motivul pentru care a dispărut din spațiul public. Frumoasa șatenă, în vârstă de 43 de ani, locuiește în Dubai, alături de cei doi copii, Alexandru și Nicholas.

Fosta parteneră a lui Alexandru Țiriac, mesaj surprinzător

Alexandru Țiriac și Ileana Lazariuc au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Au luat pe toată lumea prin surprindere când au anunțat că nu mai formează un cuplu. S-au separat în anul 2017.

Doi ani mai târziu anunțau că au decis să o ia pe drumuri separate. De atunci actrița a părăsit România. . Recent, a dezvăluit de ce nu mai apare la evenimente mondene.

Fosta parteneră a celebrului afacerist român a realizat că este momentul să se concentreze pe alte lucruri. A lăsat în urmă trecutul și s-a hotărât să fie recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care le trăiește împreună cu cei doi fii.

„Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă…”, a notat Ileana Lazariuc, pe contul personal de

Ileana Lazariuc: ”Simt o recunoștință profundă”

„Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea.

Recunoscătoare pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu”, a completat fosta soție a lui Alexandru Țiriac, pe aceeași rețea de socializare.

În mediul virtual este urmărită de peste 78.700 de persoane din lumea întreagă. E destul de activă, împărtășind cu oamenii imagini din timpul vacanțelor sau de la proiectele în care este implicată cu mare drag.

Mai mult decât atât, Ileana Lazariuc este fericită cu existența pe care o duce în Dubai. Actrița recunoaște că încearcă să vadă binele în tot ce se întâmplă în jurul său, fiind o persoană mândră cu originile sale românești.

Ileana Lazariuc, aprecieri de la fani

susține de fiecare dată brandurile care se produc în România. De asemenea, vedeta primește numeroase mesaje de la internauții care o apreciază pentru frumusețea sa naturală. Deși are 43 de ani, arată ca o tânără de 20 de ani.

„O femeie frumoasă! În tot ce este”, este comentariul primit de Ileana Lazariuc de la Camelia Șucu. Mama sa, Anastasia Lazariuc, i-a lăsat numeroase inimioare, în timp ce o fană a scris: „Cea mai frumoasă femeie si cel mai bun om!”.