Sport

Motivul pentru care fostul fotbalist de la River Plate nu poate juca în SuperLigă, deși a semnat contractul de șase săptămâni

Una dintre echipele de tradiție din fotbalul românesc se chinue să rezolve legitimarea unui jucător care și-a jăcut junioratul la cel mai important club argentinian
Catalin Oprea
03.08.2026 | 09:15
Motivul pentru care fostul fotbalist de la River Plate nu poate juca in SuperLiga desi a semnat contractul de sase saptamani
EXCLUSIV FANATIK
Lucho Vega n-a jucat niciun minut pentru Petrolul FOTO facebook
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Argentinianul Luciano Gaston Vega Albornoz a semnat cu Petrolul pe 19 iunie, dar la mai bine de șase săptămâni de când contractul a fost parafat, el nu a bifat niciun minut pentru echipa ploieșteană, care sâmbătă a fost învinsă la scor de Universitatea Craiova.

Petrolul se chinuie să-l legitimeze pe Lucho Vega

Ploieștenii au probleme cu legitimarea mijlocașului central și, în ciuda eforturilor făcute de conducerea clubului, singurul jucător din România care s-a format la academia celebrului club River Plate doar se antrenează cu echipa.

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Procedurile pentru obținerea vizelor de muncă a jucătorilor extra-comunitari au devenit tot mai dificile, iar după două încercări și acceptarea dosarului, cu toate avizele în regulă, s-a constatat că pașaportul argentinianului nu acoperă intervalul stabilit de lege.

Vega trebuie să obțină alt pașaport, prin intermediul Ambasadei Argentinei la București și apoi Petrolul va trebui să reia procedura, ceea ce face ca doar printr-o minune fostul fotbalist de la River Plate să poată juca vineri, cu Oțelul, de la ora 18.30, în etapa a patra a SuperLigii.

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S-a născut la Cordoba, e format de River Plate

Lucho Vega (27 ani) este născut la Cordoba, un important izvor de talente al fotbalului argentinian, de unde au plecat Kempes, Ardiles, Aimar, Alvarez, Romero, Dybala, Demichelis, Pastore sau Nahuel Molina, dar a jucat cinci ani la Academia lui River Plate, din capitala Buenos Aires.

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La 22 de ani a ajuns în Europa, semnând cu Estoril, unde a câștigat campionatul U23 al Portugaliei. La scurt timp a făcut pasul în Spania, fiind împrumutat la Alcorcon.

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Doar doi argentinieni în România

După o jumătate de sezon petrecută în LaLiga 2 (17 prezențe), s-a întors la Estoril, pentru care a adunat 12 partide în primul eșalon portughez. Ulterior, a jucat pentru Maritimo Funchal, SC Covilha și, din 2023, pentru UD Leiria, având 77 de prezențe și 8 goluri marcate în divizia secundă lusitană. Lucho Vega a venit la Petrolul ca jucător liber de contract.

El este unul dintre cei doi argentinieni din SuperLiga României. Corvinul a reușit să rezolve mai repede situația lui Angel Gillard, care deja a bifat trei prezențe pentru hunedoreni, reușind și un assist, chiar în prima etapă.

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