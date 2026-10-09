Motivul pentru care fotbalistul format de Benfica nu poate fi legitimat momentan în România

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Petrolul este una dintre revelațiile Superligii, ocupând locul 4 după zece meciuri disputate în acest sezon, cu o medie de 1,9 puncte adjudecate per partidă. Ploieștenii au făcut în vară o serie de mutări câștigătoare, atât la nivelul băncii tehnice, cât și în privința lotului de jucători.

Fanama Quizera a fost junior la Benfica

Încurajați de transferurile bune efectuate de pe piața portugheză, acolo unde antrenorul Ricardo Sousa are relații și e un bun cunoscător al fotbalului lusitan, ploieștenii au mai adus un fotbalist în pauza competițională.

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țară pentru care a și evoluat un meci la prima reprezentativă. El și-a făcut junioratul la Benfica, după care, la 18 ani, a ajuns la Borussia Monchengladbach, unde nu a jucat însă decât la echipa secundă. S-a întors în Portugalia și a evoluat pentru Academico Viseu și Leiria, dar acum este liber de contract.

Fanama a debutat promițător pentru Petrolul, marcând un gol în meciul cu CS Afumați și având un randament bun la antrenamente, iar antrenorul Ricardo Sousa și-a dat acordul în privința legitimării lui.

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Petrolul e în insolvență și nu mai poate legitima fotbaliști

Deși e liber de contract și are și pașaport portughez, legitimarea nu poate fi făcută acum. Fiind în insolvență, Petrolul trebuie să respecte niște limite financiare stabilite de administratorul judiciar, pentru a se încadra în cheltuieli.

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Pentru a-l legitima pe Fanama, clubul ar trebui să renunțe la un alt fotbalist, ceea ce nu se poate face decât în iarnă, când va fi o listă de disponibilizări, în funcție de randament și salarii.

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Fotbalistul și-a dat acordul de a juca la Petrolul și se va pregăti până la iarnă cu echipa, urmând a intra în legalitate din luna ianuarie. El oricum avea nevoie de câteva săptămâni pentru a ajunge la un nivel fizic optim.

Fanama are o cotă de 125.000 de euro

Sousa îl știa pe Fanama din liga a doua lusitană. Acesta joacă mijlocaș ofensiv, în spatele vârfurilor și e cotat la 125.000 de euro. Petrolul i-a adus în vară din Portugalia pe Rodrigo Martins și Leo Teixeira, ultimul fiind în topul celor mai buni străini din Superligă.

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Petrolul a adus înaintea începerii sezonului 17 fotbaliști, schimbând radical lotul.