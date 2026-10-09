Motivul pentru care fotbalistul format de Benfica nu poate fi legitimat momentan în România

Petrolul este una dintre revelațiile Superligii, ocupând locul 4 după zece meciuri disputate în acest sezon, cu o medie de 1,9 puncte adjudecate per partidă. Ploieștenii au făcut în vară o serie de mutări câștigătoare, atât la nivelul băncii tehnice, cât și în privința lotului de jucători.
Încurajați de transferurile bune efectuate de pe piața portugheză, acolo unde antrenorul Ricardo Sousa are relații și e un bun cunoscător al fotbalului lusitan, ploieștenii au mai adus un fotbalist în pauza competițională.
Fanama Quizera are 24 de ani și este născut în Guineea Bissau, țară pentru care a și evoluat un meci la prima reprezentativă. El și-a făcut junioratul la Benfica, după care, la 18 ani, a ajuns la Borussia Monchengladbach, unde nu a jucat însă decât la echipa secundă. S-a întors în Portugalia și a evoluat pentru Academico Viseu și Leiria, dar acum este liber de contract.
Fanama a debutat promițător pentru Petrolul, marcând un gol în meciul cu CS Afumați și având un randament bun la antrenamente, iar antrenorul Ricardo Sousa și-a dat acordul în privința legitimării lui.
Deși e liber de contract și are și pașaport portughez, legitimarea nu poate fi făcută acum. Fiind în insolvență, Petrolul trebuie să respecte niște limite financiare stabilite de administratorul judiciar, pentru a se încadra în cheltuieli.
Pentru a-l legitima pe Fanama, clubul ar trebui să renunțe la un alt fotbalist, ceea ce nu se poate face decât în iarnă, când va fi o listă de disponibilizări, în funcție de randament și salarii.
Fotbalistul și-a dat acordul de a juca la Petrolul și se va pregăti până la iarnă cu echipa, urmând a intra în legalitate din luna ianuarie. El oricum avea nevoie de câteva săptămâni pentru a ajunge la un nivel fizic optim.
Sousa îl știa pe Fanama din liga a doua lusitană. Acesta joacă mijlocaș ofensiv, în spatele vârfurilor și e cotat la 125.000 de euro. Petrolul i-a adus în vară din Portugalia pe Rodrigo Martins și Leo Teixeira, ultimul fiind în topul celor mai buni străini din Superligă.
Teixeira a scos trei penaltyuri și este pe primul loc în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe driblinguri reușite, putând scoate extrem de ușor adversari din joc.
Petrolul a adus înaintea începerii sezonului 17 fotbaliști, schimbând radical lotul.