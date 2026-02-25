Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate! Răzvan Burleanu a tras semnalul de alarmă la ultima conferinţă de presă

ADVERTISEMENT

Sunt percheziții de amploare în București și în alte șase județe într-un dosar de trucare de meciuri în Liga a 3-a. Nu mai puţin de 21 de persoane au fost reţinute de la audieri.

Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate!

Meciurile din Liga a III-a sunt organizate de Federaţia Română de Fotbal, dar forul condus de Răzvan Burleanu nu a emis niciun comunicat privind acest scandal uriaş. FANATIK a aflat că motivul principal este că FRF nu se poate pronunţa atâta timp cât există o anchetă în desfăşurare şi doar Poliţia poate comunica pe acest subiect.

De altfel, cu un mesaj ironic la adresa celor care au trântit meciuri în Liga a III-a pentru a obţine câştiguri la pariuri:

„Rețeta unui „blat” eșuat: Meciul s-a terminat cu un dosar penal! Unii „strategi” din Liga a III-a au crezut că fotbalul se joacă mai bine în bucătărie decât pe gazon. Au pregătit un blat generos și au „aranjat” scorul.

Doar că, la finalul meciului, a apărut CARTONAȘUL ROȘU… și nu de la arbitru, ci de la colegii noștri. Statistici de ultimă oră:

• Lotul selecționat: 21 de persoane (jucători și „sfătuitori”) conduse la audieri.

• Turneul: Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov, Dâmbovița și București.

• Scorul final: Frauda nu se premiază, se cercetează.

Sfatul nostru pentru „pariorii” de ocazie: Dacă rezultatul e stabilit înainte de fluierul de start, biletul tău nu e un câștig, ci o probă la dosar. Integritatea nu are cotă la agenție! P.S. Prezumția de nevinovăție rămâne în vigoare, dar „meciul” cu legea nu are prelungiri.”, este comunicatul oficial emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Răzvan Burleanu a declarat război pariurilor ilegale: „Nu ne vom opri!”

la ultima conferinţă de presă vis-a-vis de pariurile ilegale din fotbalul românesc. Preşedintele FRF a declarat război acestei mafii, spunând că Federaţia nu se va opri:

„Sunt un tip foarte sincer. De această dată suntem în mijlocul audierilor. Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor care sunt implicaţi în pariuri ilegale. Avem un parteneriat care funcţionează perfect cu poliţia şi procuratura. În perioada următoare ne aşteptăm şi la alte decizii din partea comisiilor FRF.

Vorbim de o întreagă Mafie, de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim în alte domenii: spălare de bani, droguri, trafic de persoane. Odată ce am pornit acest război, nu ne vom opri. Mai presus de orice este în joc integritatea jocului de fotbal.

Statul român ar trebui să modifice Codul Penal, astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată. Considerăm că odată ce s-ar produce o schimbare de Cod Penal, inclusiv statului i-ar fi mai uşor”, a spus preşedintele Burleanu în urmă cu două săptămâni.