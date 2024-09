Pe 17 septembrie, atacantul de 26 de ani și-a anunțat retragerea din fotbal. După doar o zi de la vestea care a uimit fotbalul românesc, și a primit și actuala sa echipă, Concordia Chiajna.

Motivul pentru care Gabi Tamaș i-a oferit o nouă șansă lui Adi Petre: “Fotbalul nu poți să-l uiți peste noapte”

Gabi Tamaș a vrut să îi acorde o nouă șansă lui Adi Petre după experiența de la CS Tunari. Așadar, a vorbit cu președintele celor de la Concordia Chiajna, Cristian Tănase, în rolul de director sportiv și a militat pentru mutarea atacantului de 26 de ani.

Fostul internațional este de părere că jucătorul ilfovenilor încă poate să aibă un cuvânt de spus în fotbalul românesc și că va primi încredere și sprijin pentru a demonstra acest lucru, chiar și acum, după ce și-a dorit să se retragă.

“Vorbind înainte cu președintele, înainte de a-l lua pe Adi Petre, am crezut în Adi Petre. Fotbalul nu poți să-l uiți peste noapte. Am văzut că vrea să se retragă și am zis că încă poate reveni la ceea ce a fost.

Încă este tânăr, avem încredere în el. Sunt oameni care îl încurajează, calitățile nu ți le ia nimeni. Noi trebuie să-l încurajam să ajungă unde a fost.

După părerea mea, are câteva calități. Nu se știe niciodată. Noi nu prea avem atacanți, n-am găsit. Nu poți să stai într-un singur atacant.

Nu putem să spunem toate problemele care au fost la club, am avut discuții și cu alți atacanți, care n-au mai venit, și așa am luat decizia să-l primim înapoi. Se pregătește cu noi, mai departe totul depinde de el”, a spus Gabi Tamaș, conform .

“Avem încă încredere în el”

În urma discuțiilor din interiorul clubului, în care a fost implicat și Gabi Tamaș, Cristian Tănase . Președintele celor de la Concordia Chiajna l-a ajutat pe atacant să își schimbe decizia și să continue cariera de fotbalist.

“În primul rând, avem încă încredere într-un fotbalist de 26 de ani, care a jucat la un anumit nivel. Nu puteam să-l lăsăm să ia această decizie acum, ci să-l ajutăm cumva, ca să ne ajute și el pe noi. Adică o situație de win-win, ca să zic așa.

De mâine se va prezenta din nou la antrenamentele echipei. Nu văd ce probleme să aibă cu antrenorii, căci sarcina lor este să-și facă treaba și să scoată tot ce au mai bun de oferit fotbaliștii.

E clar că și Adi trebuie să răsplătească această încredere pe care o avem în el. O să avem răbdare cu el și sperăm să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

Acum nici nu-mi vine să mă uit pe clasament, trebuie neapărat să facem punct în meciurile ce vin”, a declarat președintele celor de la Concordia Chiajna, Cristian Tănase, pentru .