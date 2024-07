Motivul pentru care Georgiana Lobonț nu va merge în vacanță vara aceasta: ”Acum vine partea frumoasă”

Georgiana Lobonț nu va merge în vacanță vara aceasta. Artista a vorbit despre planurile pe care le are și se pare că atenția, dar și energia ei vor merge în cu totul alte direcții în următoarea perioadă.

Motivul pentru care Georgiana Lobonț nu va merge în vacanță vara aceasta

Are o familie superbă, un soț care îi este alături, dar și o carieră de mare succes. Se pare însă că timpul liber este cam limitat în cazul artistei.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat recent, ea a vorbit despre planurile pe care le are în această vară. Georgiana Lobonț este implicată în mai multe proiecte. Are melodii noi, are de filmat videoclipuri și totodată, va fi prezentă pe litoral până pe 15 august.

Iar deși și-ar fi dorit ca măcar la finalul lui septembrie să ajungă în Grecia alături de familie, șansele sunt destul de slabe. .

ADVERTISEMENT

“Pregătesc multe melodii noi, filmez chiar astăzi două videoclipuri. Între timp, până pe 15 august voi cânta în timpul săptămânii pe litoral, În Eforie Nord, Neptun, Mamaia. Pregătesc multe proiecte frumoase.

Noi am fi vrut să ne luăm și puțin timp liber și să mergem în Grecia, pe la sfârșitul lunii septembrie, atunci când reușesc să mă mai eliberez puțin. Însă căsuța noastră este în construcție, iar în această perioadă s-au făcut săpături prin grădină, urmează să se facă și piscina”, a declarat Georgiana Lobonț pentru .

ADVERTISEMENT

Ce planuri are artista de la toamnă

Artista recunoaște că mai are foarte mult de muncă. Și de asemenea, își dorește să fie prezentă acasă în momentul în care se plantează florile, dar și gazonul și totodată vrea să se implice mult în toate aceste amenajări.

Tot ea este și cea care se ocupă de decor și de design. Astfel, vacanța în Grecia s-ar putea să fie dată uitării. Întreaga familie se va concentra pe evenimentele din această vară, dar și pe finalizarea casei în toamnă.

ADVERTISEMENT

„De acum vine partea frumoasă, când se vor planta și plantele, florile, gazonul. Sinceră să fiu, aș vrea să fiu acasă în această perioadă și să iau parte la toate aceste momente. Chiar îmi doresc să mă implic cât mai mult.

Îmi place tare mult să mă ocup de decor și de design și aș vrea să fiu acasă. Așadar, cred că nu vom mai pleca în Grecia. Am apelat și la o prietenă, din Cluj, care e designer, iar ea m-a ajutat în acest sens. Ea se va ocupa și de partea de grădină. În mare parte ideile sunt ale mele, dar ea știe să transforme totul în realitate”, a adăugat artista.