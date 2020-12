Fostul mare fotbalist, Gheorghe Hagi, a dezvăluit motivul pentru care a renunțat să o mai antreneze pe Viitorul, exprimându-și dorința pentru un nou proiect care să se întindă pe următorii 10 ani.

Pe 2 august 2020 Gică Hagi a renunțat surprinzător la funcția de manger general pe care o ocupa la Viitorul din septembrie 2014.

Acesta a explicat că un factor a mai fost reprezentat și de plafonarea echipei sub comanda sa tehnică, însă nu exclude o revenire pe banca celor de la Viitorul la un moment dat.

Motivul pentru care Gică Hagi nu o mai antrenează pe Viitorul: “Vreau un proiect nou”

Gică Hagi a dezvăluit dorința de a se implica activ într-un nou proiect, atunci când a fost întrebat ce planuri are în continuare: “Eu mi-am îndeplinit toate obiectivele. Am luat-o de la zero și în zece ani mi-am îndeplinit toate obiectivele. Trebuia să ies de pe bancă și să creez un nou proiect. Vreau un nou proiect pentru următorii zece ani. Sper să fie la un nivel mai bun. Trebuie să fiu concret cu dumneavoastră, fiindcă ne vom vedea peste o altă perioadă și o să-mi scoateți declarațiile. Dacă nu vom crește, eu n-o să mai fiu pe bancă!”

Hagi nu exclude posibilitatea unei reveniri la Viitorul, dar totul constă în forța pe care se va baza un eventual nou proiect: “Bineînțeles, chiar și la Viitorul. Dacă-mi prezintă un proiect puternic, european, de ce nu! Avem angajați foarte mulți, costuri foarte mari, avem departamente construite bine. Încercăm să fim organizați. Nu suntem la un nivel mare. Dacă proiectul tehnic al Viitorului va fi de nivel mare, atunci mă întorc. Dacă Mircea Rednic face treaba bine, merg cu el și eu îmi văd de ale mele”

Fostul mare fotbalist consideră că a venit momentul pentru a avea parteneri care să susțină proiectul de la Ovidiu: “Clubul nu cred că poate să devină mai puternic cu mine acționar! Mie nu-mi place în partea administrativă. Ca să devină clubul mai puternic, eu, Gheorghe Hagi, îmi doresc să am parteneri cu care să fac ca acest club să fie mai bun. Adică să vindem acțiunile! Discuții tot ies de doi, trei ani. Îmi doresc să se facă ceva pentru că unde sunt mai mulți puterea crește și așa o să devenim mai buni și mai puternici. Putem să ne dezvoltăm pe termen mediu și lung, nu de azi pe mâine. Dacă nu, echipa va rămâne cu bugetele pe care le avem, cât timp vom putea. Peste tot e criză! Dacă Real Madrid și Barcelona au scăzut, toți suntem afectați de această pandemie! Nu vând acțiunile doar ca să vând și că a început pandemia. Acest gând îl am de trei ani”, a declarat Gică Hagi în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” pe GSP.

Gică Hagi “Vreau parteneri serioși și puternici ca mine”

Gică Hagi își dorește niște parteneri serioși care să se implice la echipă, mai ales pentru a întări financiar clubul pentru a atinge un nou nivel de performanță: “Vreau parteneri serioși și puternici ca mine și să susținem acest club, această Academie care produce pentru România.

Vreau să fac acest lucru cu mare drag și să ajungem și în Europa. Noi n-am avut niciodată un buget european. Au fost limite inadmisibile pentru Europa. Nu poți să joci cu salariu de 5.000 de euro în Europa!

Trebuie să te duci la alt nivel, gen CFR. Sau din țări vecine pe care putem să le folosim ca exemplu”, a mai declarat Gheorghe Hagi.

