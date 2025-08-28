Sport
Gigi Becali și-a respectat promisiunea de la Fanatik SuperLiga și a venit la stadion la FCSB – Aberdeen: „E zi de 20.000.000 de euro!”

Gigi Becali și-a făcut rar apariția pe stadion în ultimii ani, dar patronul FCSB-ului a ținut să vină la meciul cu Aberdeen. Ce a declarat finanțatorul înainte de fluierul de start
Daniel Işvanca, Marian Popovici
28.08.2025 | 21:53
Gigi Becali sia respectat promisiunea de la Fanatik SuperLiga si a venit la stadion la FCSB Aberdeen E zi de 20000000 de euro
Gigi Becali, declarații înaintea partidei dintre FCSB și Aberdeen FOTO: Fanatik

Gigi Becali a sosit la Arena Națională pentru a urmări returul dintre FCSB și Aberdeen, din returul play-off-ului UEFA Europa League, așa cum a anunțat în direct la Fanatik SuperLiga. Patronul campioanei României a dezvăluit că a câștigat procesul la TAS cu cei de la Al-Gharafa urmând să încaseze o sumă importantă din transferul lui Coman.

Gigi Becali, victorios în procesul cu cei de la Al-Gharafa

Gigi Becali a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce a câștigat la TAS procesul cu cei de la Al-Gharafa pentru banii de pe urma transferului lui Florinel Coman. Patronul campioanei României și-a făcut apariția pe Arena Națională, la returul contra scoțienilor de la Aberdeen.

Înaintea fluierului de start, latifundiarul din Pipera a vorbit și despre meciul care poate califica FCSB în faza principală a UEFA Europa League. Acesta a transmis că Darius Olaru este pariul său pentru acest joc și că așteaptă un gol de la căpitanul echipei antrenate de Elias Charalambous.

„Dacă nu simțeam, nu veneam, nu? Dar am câștigat procesul la TAS, 6.400.000 de euro. Acum, ce o fi, o fi. Dacă nu sunt 20.000.000 de euro, asta e. Nu știu cine dă gol, normal e să dea Olaru, că nu a dat de atât de mult timp. Fac istorie, nu? Istoria pe care o vor ei este făcută deja”, a declarat Gigi Becali, la intrarea pe Arena Națională.

Gigi Becali, încântat după ce a câștigat procesul la TAS cu Al-Gharafa

Patronul FCSB a reacționat după ce a aflat că este victorios în litigiul cu cei de la Al-Gharafa. Gigi Becali va primi 6.400.000 de euro, după ce formația din Qatar nu i-a virat banii în contul transferului lui Florinel Coman.

„Da, tătă, am luat astăzi 6.400.000 de euro. 5.000.000 de euro transferul, 1 .000.000 de euro clauza penalizatorie și 400.000 de euro dobândă pentru 2 ani, cât nu mi-au dat banii. Ce să mai, am scris deja istorie. Facem echipă mare, echipă bună, ne ducem să-i scoatem și pe scoțieni și uite cum am avut o zi de 20.000.000 de euro. Acum, ce să fac și eu dacă o să am o zi de 20.000.000 de euro? Îmi dau demisia, probabil, dacă nu mă pricep (n.r. râde).

Acum vorbind serios, era normal, era dreptul nostru. E bine că lucrurile s-au clarificat, qatarezii trebuie să ne dea banii”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali, PREZENT la FCSB - ABERDEEN

