Gigi Becali și-a respectat promisiunea de la Fanatik SuperLiga și a venit la stadion la FCSB – Aberdeen: „E zi de 20.000.000 de euro!”

Gigi Becali , din returul play-off-ului UEFA Europa League, așa cum . Patronul campioanei României a dezvăluit că a câștigat procesul la TAS cu cei de la Al-Gharafa urmând să încaseze o sumă importantă din transferul lui Coman.

Gigi Becali, victorios în procesul cu cei de la Al-Gharafa

Gigi Becali a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce pentru banii de pe urma transferului lui Florinel Coman. Patronul campioanei României și-a făcut apariția pe Arena Națională, la returul contra scoțienilor de la Aberdeen.

Înaintea fluierului de start, latifundiarul din Pipera a vorbit și despre meciul care poate califica FCSB în faza principală a UEFA Europa League. Acesta a transmis că Darius Olaru este pariul său pentru acest joc și că așteaptă un gol de la căpitanul echipei antrenate de Elias Charalambous.

„Dacă nu simțeam, nu veneam, nu? Dar am câștigat procesul la TAS, 6.400.000 de euro. Acum, ce o fi, o fi. Dacă nu sunt 20.000.000 de euro, asta e. Nu știu cine dă gol, normal e să dea Olaru, că nu a dat de atât de mult timp. Fac istorie, nu? Istoria pe care o vor ei este făcută deja”, a declarat Gigi Becali, la intrarea pe Arena Națională.

„Da, tătă, am luat astăzi 6.400.000 de euro. 5.000.000 de euro transferul, 1 .000.000 de euro clauza penalizatorie și 400.000 de euro dobândă pentru 2 ani, cât nu mi-au dat banii. Ce să mai, am scris deja istorie. Facem echipă mare, echipă bună, ne ducem să-i scoatem și pe scoțieni și uite cum am avut o zi de 20.000.000 de euro. Acum, ce să fac și eu dacă o să am o zi de 20.000.000 de euro? Îmi dau demisia, probabil, dacă nu mă pricep (n.r. râde).

Acum vorbind serios, era normal, era dreptul nostru. E bine că lucrurile s-au clarificat, qatarezii trebuie să ne dea banii”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.