Motivul pentru care Ilie Năstase nu a fost prezent niciodată la un dineu la Casa Albă. Donald Trump a fost invitat la nunta sa cu Alexandra King

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a devenit viral după ce a fost prezent la dineul de la Casa Albă. Descoperă care este, de fapt, motivul pentru care Ilie Năstase nu a mers în SUA, deși Donald Trump a fost invitat la nunta sa cu Alexandra King.

Ilie Năstase, absent de la întâlnirea cu Donald Trump, la Casa Albă

Ilie Năstase nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea știe cine este și ce carieră impresionantă are în tenis. Foarte mulți cunosc faptul că primul număr 1 ATP are o legătură apropiată cu președintele american Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, sportivul nu a mers la ceremonia care a avut loc de curând la Casa Albă. Fostul jucător de tenis a explicat de ce nu fost văzut la , Georgina Rodriguez.

Renumitul om de afaceri a subliniat că i s-a sugerat să rămână în România. I s-a transmis să nu facă o deplasare pentru că este o persoană directă care spune de fiecare dată lucrurile pe nume. Din păcate, îi lipsește diplomația.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Ronaldo s-a întâlnit cu Donald Trump. Cum ar fi dacă ați ajunge și dvs. la el?) Să ajungă politicienii, în primul rând. Mi s-a transmis că nu sunt diplomat și nu pot să ajung acolo.

ADVERTISEMENT

Dar, eu ajung… Știți cum e, nu se mai merge pe diplomație, se merge pe prietenie. Și, dacă ai prieteni mari, așa, cum e Donald Trump, intri mai ușor la el”, a spus Ilie Năstase, conform .

Ce relație este între Ilie Năstase și Donald Trump

Ilie Năstase și Donald Trump sunt prieteni de foarte mulți ani. Fostul jucător de tenis l-a cunoscut pe actualul președinte al Statelor Unite ale Americii în anii ’70. De-a lungul timpului cei doi bărbați s-au văzut de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

La nunta sportivului cu Alexandra King au bifat o întâlnire memorabilă. Șeful statului american . Alături de fosta parteneră de viață tenismenul român a adoptat 2 copii.

De asemenea, fostul număr 1 ATP a dezvăluit că președintele american a fost pasionat de golf, dar cunoaște multe informații în tenis. În plus, Donald Trump obișnuia să vină la meciurile sportivului, să vadă cum joacă.

„Da, da, îl învățam tenis. Era și antrenor, acolo, la un moment dat. (n.r. antrenor din tribună). Mă tot bătea la cap, când făceam câte ceva, să arăt degetul la arbitru. O dată, de două ori, dar eu plăteam amenzile.

Într-o zi m-am enervat și i-am spus: «Donald, plătește și tu că nu mai dau niciun deget!» (n.r. râde)”, a povestit Ilie Năstase, în urmă cu ceva vreme, într-o emisiune, relatează .