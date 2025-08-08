Motivul pentru care întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu va opri războiul din Ucraina. Ce se întâmplă cu negocierile de pace

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în următoarea perioadă pentru a discuta, cel mai probabil, metodele prin care se poate pune capăt războiului din Ucraina. Cu toate astea, specialiștii spun că discuțiile sunt sortite eșecului, pentru că Moscova are cerințe mult prea mari.

Vladimir Putin și Donald Trump, negocieri intense pentru pace în Ucraina

Mai exact, pentru a se ajunge la finalul războiului început în urmă cu trei ani, , dar și lipsa armatei în Ucraina. Kievul nu are încredere în Rusia și nu acceptă solicitările președintelui rus.

În timp ce Rusia continuă să atace Ucraina aproape zilnic, fostul președinte american Donald Trump spune că vrea să pună capăt războiului. În luna august este posibilă o întâlnire între liderul de la Casa Albă și președintele Rusiei în care, cel mai probabil, se va discuta despre oprirea conflictului militar din Ucraina. Trump promite o soluție rapidă, dar condițiile impuse de Rusia par imposibil de acceptat pentru Kiev, conform

Moscova a prezentat în iunie o listă de cerințe. Rusia vrea să-i fie recunoscute teritoriile ocupate, Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, și ca Ucraina să nu mai aibă armată sau alianțe militare. În plus, Putin cere organizarea de noi alegeri. Pentru Ucraina, aceste condiții sunt inacceptabile.

Până acum au avut loc trei runde de discuții între Rusia și Ucraina, dar fără rezultate. Acum, Kievul se teme că va fi lăsat pe dinafară, dacă Trump și Putin vor negocia între ei. Deputata Irina Herașcenko a spus că o eventuală absență a Ucrainei de la discuții ar fi „foarte periculoasă”.

Zelenski vrea discuții pentru pace, dar nu în orice condiții

Președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este deschisă la discuții, dar așteaptă aceeași deschidere din partea Rusiei. Până acum, Putin a refuzat o întâlnire trilaterală cu Trump și Zelenski pentru că „nu sunt îndeplinite condițiile”.

În trecut, Trump a fost acuzat că a fost prea apropiat de liderul de la Kremlin. În 2018, la o întâlnire oficială, a luat apărarea Rusiei în fața acuzațiilor privind amestecul în alegerile din SUA. În prezent, însă, , mai ales că Vladimir Putin a refuzat sub orice formă să pună capăt atacurilor din Ucraina.

Condițiile impuse de Rusia ar însemna o înfrângere pentru Ucraina, motiv pentru care Zelenski nu acceptă pierderea teritoriilor și nu vrea să renunțe la armată. Deși Trump își dorește cu orice preț ca acest război să ajungă la final, cele două țări nu ajung sub nicio formă la un numitor comun, iar încetarea războiului este departe de a ajunge la un final.