Motivul pentru care Ioana Ginghină a decis că nu mai vrea să devină mamă: „Trebuie să ai și energia necesară”

Ioana Ginghină spunea, în trecut, că își mai dorește încă un copil. Totuși, odată cu împlinirea vârstei de 45 de ani, actrița s-a răzgândit în privința acestei decizii.

Ioana Ginghină nu mai vrea să devină mamă pentru a doua oară. De ce și-a schimbat decizia

Ioana Ginghină este mama unei fetițe adolescente.

De aproape trei ani, vedeta are o relație fericită cu Cristi Pitulice, În interviurile acordate până acum, Ioana Ginghină susținea că își dorește să devină mamă pentru a doua oară, însă acum a revenit asupra deciziei.

„Mă vedeam până acum vreo jumătate de an. Am zis că 45 de ani ar fi limita. Nu de alta, dar vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi.

Trebuie să ai și energia necesară, la Ruxi, la 10 ani, aveam 30 și un pic. La copilul ăsta, 50 și un pic, e mare diferență. Nu cred că mai e cazul să mă gândesc la o sarcină”, a dezvăluit Ioana Ginghină la

Ioana Ginghină s-a visat femeie divorțată: „Uite, mi s-a îndeplinit”

Ioana Ginghină a dezvăluit că atunci când a început să lucreze în teatru, admira femeile care aveau o poveste de viață interesantă și care trecuseră printr-un divorț.

„Eu când am intrat în teatru erau foarte multe actrițe, doamne, de vârsta mea, undeva la 40 de ani, foarte frumoase și care aveau o căsătorie, două, nu știu ce iubiți celebri, alți actori.

Mă uitam la ele, că erau și frumoase. Când auzeam, mă gândeam că, ‘Mamă, așa sper să fiu și eu când o să fiu ca ele’. Uite, mi s-a îndeplinit. Mi se părea interesant.

Îți dai seama, or fi suferit, s-or fi chinuit, dar în capul meu…era povestea. Și-a venit soțul și a făcut scandal aici. Mamă, când auzeam…Când auzi după aia povestea, când te detașezi, ți se pare o poveste interesantă”, a povestit Ioana Ginghină.

Sacrificiile făcute de Ioana Ginghină pentru carieră: „Nu aveam ce să mănânc”

Ioana Ginghină și-a dorit încă din copilărie să devină actriță și a avut parte de susținerea părinților în acest sens. Totuși, vedeta a recunoscut că de-a lungul anilor nu i-a fost ușor și că a avut chiar și momente în care meseria nu-i asigura traiul de zi cu zi.

„Tu când dai la actorie, cumva, te descurci până la un 30 de ani. La 30 de ani te trezești și începi să vrei copil, casă, masă, nu știu ce și atunci toți abandonează.

Eu n-am făcut așa. Oricât de greu îmi era…și chiar erau zile când nu aveam ce să mănânc, la propriu. Bine, mâncam pâine cu margarină sau ceva. Mă hrăneam cu faptul că fac meseria asta”, a declarat Ioana Ginghină.