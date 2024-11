Motivul pentru care Ioana Tufaru refuză să se angajeze. Moș Crăciun vine de la second-hand pentru nepotul Andei Călugăreanu, în acest an

Ioana Tufaru și Ionuț, soțul ei, își pun lunar banii de chirie deoparte, 1.200 de lei, dar și de întreținere și utilități și mai apoi văd cu ce rămân și ce mai pot cumpăra de ei.

, Ioana Tufaru are alte cheltuieli, mult mai mari. Pe vremea când trăia în garsoniera pusă la dispoziție de Gigi Becali se descurca mai ușor. Acolo, ea nu plătea nici chirie, nici utilități.

ADVERTISEMENT

Cum își drămuiește Ioana Tufaru banii și de ce nu se angajează? “M-am saturat să răspund la întrebarea asta”

“Nu am făcut un calcul precis, oricum se cheltuie în jur la 2.500 de lei cu chirie și întreținere cu totul”, a declarat Ioana Tufaru pentru FANATIK.

Fiica Andei Călugăreanu a răspuns și la întrebarea ce se află pe buzele multora, și anume, de ce nu se angajează. Dacă ar avea un loc de muncă, veniturile lunare ar fi altele. Am aflat de la ea că nu poate munci din cauza problemelor de sănătate, în principal, și apoi că n-are cine să o ajute cu copilul.

ADVERTISEMENT

“Offf, m-am saturat să răspund la întrebarea asta …. nu muncesc din cauza problemelor de sănătate pe care le am. Și dacă mă angajez cine duce și aduce copilul de la școală, în sistemul în care și Ionuț lucrează? Pe noi nu are cine să ne ajute cu copilul. Și sper să fie ultima dată când mi se pune întrebarea asta că m-am săturat să răspund la ea”, a răbufnit Ioana.

“Am mai multe probleme de sănătate, cu coloana, cu picioarele, cu respirația”

În casă îi intră lunar o pensie de boală, pe lângă cea a lui Ionut, și salariul lui. Soțul ei lucrează și are salariu minim pe economie. “Da, am pensie de boală. Am mai multe probleme de sănătate, cu coloana, cu picioarele, cu respirația, mai multe”, mai spune ea.

ADVERTISEMENT

Cu banii care le intră în casă, Ioana Tufaru și Ionuț se descurcă să trăiască de la o lună la alta, dar sunt destul de calculați. Aceștia recunosc că supermarketuri și vânează des oferte.

“Facem economii la multe. În primul rând cumpărăm din cele mai ieftine supermarketuri. Cumpărăm produsele cele mai ieftine, să-ți dau un exemplu, laptele cel mai ieftin este 4 lei, zahărul 3,59 lei, uleiul cel mai ieftin este 5,90 lei, cartofi 2,99 lei. Vorbesc serios, se poate proba ce spun. Adică cumpăr cele mai ieftine produse”, a mai declarat Ioana Tufaru, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ioana Tufaru, cadou pentru fiul ei: “Caut să-i cumpăr o bicicletă la mâna a două, mai ieftină”

În această perioadă, cei doi părinți încearcă să strângă bani pentru a-i face un cadou fiului lor, Luca. Băiatul își dorește mult o bicicletă. Recent, a fost ziua lui de naștere și și-a sărbătorit-o la un fast food alături de câțiva apropiați. Ioana și Ionut i-au dăruit o trotinetă, iar de Crăciun vor să-i cumpere o bicicletă.

“Am petrecut foarte frumos de ziua lui Luca, unde și-a dorit, cu nașa și cu prieteni dragi nouă. A primit mai multe cadouri, cel mai mult i-a plăcut cățelușul de pluș primit de la Silvia Dumitrescu. De la noi a primit o trotinetă și pentru Crăciun caut să-i cumpăr o bicicletă la mâna a două, mai ieftină, că își dorește mult una”, ne-a mai spus Ioana.