Motivul pentru care Irina Manea refuză să accepte invitațiile la emisiuni tv sau podcasturi. Soția luI Cristi Manea, dezvăluiri neașteptate: ”Mi se face rău”

Irina Manea este extrem de activă pe conturile personale de socializare. Asta nu înseamnă însă că soția lui Cristi Manea nu are limitele ei. De altfel chiar ea a recunoscut acest lucru în urmă cu puțin timp.

ADVERTISEMENT

Irina Manea, despre motivele pentru care nu vrea să meargă la emisiuni tv

A trecut ceva timp de când Irina Manea a acceptat să fie invitată la o emisiune ori la un podcast. În realitate, primește astfel de invitații, însă ulterior ajunge să le refuze.

Tocmai din acest motiv, ea a decis să vorbească public despre acest subiect. Irina Manea se confruntă cu anxietate, iar stările neplăcute încep încă din momentul în care aceasta citește mesajul în care este invitată undeva.

ADVERTISEMENT

În urmă cu câțiva ani nu avea niciun fel de problemă. De ceva timp însă, aceasta a dezvoltat niște temeri accentuate. Chiar dacă poate să vorbească liber pe Instagram, spune ea, în fața unui public diferit, situația e alta.

Soția lui Cristi Manea are stări de anxietate

Tânăra povestește că a reușit să adune o comunitate pe Instagram și că se simte ca ”acasă”. . Un alt public însă ar schimba problema complet.

ADVERTISEMENT

„Nu am mai acceptat o invitație la televizor, la o emisiune sau la un podcast de foarte mult timp. Și nu mă cred oamenii când refuz, că refuz, normal. Motivul pentru care refuz este anxietate mea.

ADVERTISEMENT

Mi se face rău doar în momentul în care citesc mesajul ”aș vrea să te invit la…”. Nu știu cum să explic ceea ce simt. Acum câțiva ani nu aveam nicio treabă. Nu, nu mă gândeam la absolut nimic. Cred că nu mi se dezvoltase lobul frontal.

Și oamenii nu mă cred că este e motivul pentru care refuz. Că tu vorbești în fața oamenilor pe Instagram. Dar asta e casa mea. Oamenii ăștia mă știu, nu personal, dar pe internet, nu am nicio treabă”, a povestit aceasta.

ADVERTISEMENT

La ce emisiune a fost invitată Irina Manea

Pentru a scăpa de frica de anxietate, Irina Manea a început să citească o carte de dezvoltare personală. A vrut să poată să vorbească public fără alte temeri, iar asta i-a dat curaj, cel puțin pe moment.

Astfel, recent, aceasta a fost invitată la emisiunea MediCOOL, o emisiune pe care de altfel o adoră și ea. Fără să stea prea mult pe gânduri, soția lui Cristi Manea a acceptat invitația, sperând că totul va fi bine.

Au urmat însă gândurile negre la scurt timp. Aceasta a început să caute motive pentru a anula invitația și pentru a nu se mai prezenta. Astfel, pentru Irina Manea, situația pare a fi destul de dificilă.

„Am primit mesaj că sunt invitată la MediCOOL, o emisiune pe care eu o urmăresc și am acceptat. Apoi, o zi întreagă m-am tot gândit la ce motiv aș putea avea să nu merg. Să nu încep să zic și despre ce simt la un eveniment unde merg fără prietenii mei.

Am refuzat să merg la foarte multe evenimente de influenceri pentru că îmi luam filme înainte de eveniment și chiar nu mă mai duceam cu cinci minute înainte”, a mai povestit soția lui Cristi Manea.