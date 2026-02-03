Motivul pentru care Jeffrey Epstein căuta un cuplu din România pentru vila lui din New York. Noi dezvăluiri din dosarul finanțistului american

ADVERTISEMENT

Ce și-a dorit Jeffrey Epstein de la doi români care locuiesc în Statele Unite. Afaceristul american acuzat de trafic de minori i-a avut în vedere pe Emilia și Robert, cuplu de rezidenți în Statele Unite, care apar în celebrele Epstein Files.

Epstein Files România: Emilia și Robert urmau să se mute în vila cu 40 de camere de la New York

Noi dezvăluiri Epstein Files, seria de documente desecretizate de Ministerul Justiției al SUA. Doi români, soț și soție, au discutat cu Jeffrey Epstein pentru a prelua ”household management” (managementul gospodăriei) pentru proprietățile afaceristului american. Din datele făcute publice de autoritățile americane, aceștia urmau să se ocupe de vila de 2.600 mp pătrați din New York al infamului finanțist.

În ianuarie 2012, Jeffrey Epstein a stat de vorbă prin Skype cu soții Emilia și Robert K, doi români , care fuseseră selectați de echipa afaceristului american pentru a se ocupa de proprietățile acestuia.

Epstein își căuta un cuplu care să aibă grijă de vila lui cu 40 de camere din New York, iar echipa lui i-a recomandat doi români.

Românca, pregătită să renunțe la cariera din bancă pentru a da cu aspiratorul în vila lui Epstein

”Emilia lucrează în acest moment ca Relationship Banker la BB&T Bank, o poziție care necesită rezultate bune sub presiune, atenție la detalii și abilități interpersonale. (…)

În afară de asta, Emilia se laudă cu abilitatea de a administra treburile casnice, incluzând aspiratul, ștersul prafului, spălatul cu mopul, dezinfectarea podelelor, etc.

Robert are mulți ani de experiență în întreținerea generală a proprietății, incluzând instalații sanitare, electrice, echipamente pentru piscină și mașini”, se arată în scrisoarea de intenție pe care cei doi români i-au adresat-o lui Jeffrey Epstein.

Cei doi români urmau să discute și cu managerii insulei private unde aveau loc orgii sexuale

Din mesajele desecretizate din Epstein Files nu rezultă dacă cei doi români au obținut postul. Cert este că, la începutul lunii ianuarie 2012, aceștia urmau să aibă o întrevedere cu Jeffrey Epstein, dar și cu ”Brice și Karen, managerii insulei”.

Brice și Karen Gordon, originari din Noua Zeelandă, au servit ca ”Island Managers” (administratori ai insulei). Aceștia au gestionat logistica pe Little Saint James (insula privată a lui Epstein) și la Zorro Ranch (New Mexico), în perioada în care finanțistul american desfășura activități de trafic de minori.

Potrivit informațiilor din Epstein Files, Karen , iar Epstein îi cerea lui Brice intimitate în timpul celebrelor orgii sexuale. Autoritățile americane nu au formulat acuzații oficiale de complicitate la infracțiuni împotriva cuplului care au administrat proprietățile lui Epstein.

Jeffrey Epstein a solicitat o întâlnire pe Skype cu Emilia și Robert

”Salut, prieteni. JE (Jeffrey Epstein) mi-a cerut să stabiliți o ședință pe Skype cu cuplul din România pentru azi sau mâine, înainte de plecarea lui la aeroport. Nu mai am nicio veste de la el și urmează să urc în avion pentru New York. Vreți să-l întrebați ce vrea să facă și apoi să informați cuplul? Numărul de telefon al Emiliei este (…).

Vă mulțumesc. Nu aș vrea să plece înainte să le dea un răspuns, pentru a nu aștepta degeaba toată ziua”, este unul din mesajele schimbate de membrii staffului lui Epstein.

Ce înseamnă ”household management”

Household management (managementul gospodăriei) reprezintă procesul de organizare și administrare a resurselor unei gospodării pentru a asigura funcționarea eficientă a acesteia.

Personalul care ocupă acest post se ocupă de resursele bugetare necesare plății facturilor, achiziția de alimente sau produse de curățenie, întreținerea și logistica casei, gestionarea stocurilor, pregătirea meselor, coordonarea programului membrilor familiei (programări medicale, activități recreative, etc).

Vila lui Epstein din New York, în centrul scandalului sexual

Vila lui Jeffrey Epstein din Upper East Side, New York, apare de șapte ori în actul federal de acuzare din 2019. Procurorii susțin că americanu a recrutat și adus aici mai multe fete minore pentru a le exploata sexual.

Victimele au declarat că erau plătite cu câteva sute de dolari pentru ”masaje”, iar dacă recrutau și alte fete primeau bani suplimentari. În timpul percheziției din iulie 2019, FBI a descoperit în vilă un seif care conținea fotografii cu fete minore, diamante și pașapoarte false.

Jeffrey Epstein a fost arestat la New York, iar după câteva luni s-a sinucis în celulă

Vila din New York a fost descrisă de victime ca un ”labirint” dotat cu un sistem de securitate extrem de sofisticat. Se crede că Epstein folosea camerele video ascunse pentru a înregistra oaspeții, posibil în scop de șantaj.

Jeffrey Epstein a fost arestat în 2019, iar câteva luni mai târziu a fost găsit fără viață în celula sa. Anchetatorii spun că acesta s-a sinucis.