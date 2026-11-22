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Jucătorii din NFL care vor să își mențină capacitatea de efort la altitudinea din Mexic au dreptul legal să apeleze la Viagra, întrucât sildenafilul nu figurează printre produsele interzise de NFL sau de Agenția Mondială Antidoping (WADA). Subiectul capătă o relevanță aparte odată cu revenirea ligii nord-americane în Mexic, pentru prima dată din 2022, prin duelul din Etapa a 11-a dintre Minnesota Vikings și San Francisco 49ers, programat pe o arenă de 87.500 de locuri aflată la 7.720 de picioare (aproximativ 2.240 de metri) deasupra nivelului mării.

Viagra ajută fizic jucătorii la altitudini înalte

Altitudinea ridicată supune sportivii unui test fizic dur, așa cum s-a văzut și la Cupa Mondială din 2026, dificile într-o victorie cu 3-2 împotriva Mexicului. În aceste condiții, staruri precum Brock Purdy, Christian McCaffrey, Kirk Cousins sau Justin Jefferson pot folosi legal sildenafil dacă doresc, deși nu există indicii că vreunul dintre ei ar intenționa să recurgă la această variantă.

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Cum funcționează și dezvăluirile lui Chad Johnson

Deși este cunoscut în prezent în principal pentru tratarea disfuncției erectile, medicamentul a fost inițial conceput pentru hipertensiune arterială, deoarece dilată vasele de sânge din plămâni prin blocarea unei enzime care le restricționează. La altitudine mare, unde aerul este mai rarefiat și concentrația de oxigen este mai scăzută, acest efect poate reduce presiunea pulmonară și poate ajuta la combaterea oboselii premature sau a amețelilor, deși un studiu realizat în 2015 a arătat o îmbunătățire a performanței la altitudini de peste 3.800 de metri doar la un subset de sportivi.

În trecut, mai mulți jucători au vorbit deschis despre folosirea acestei substanțe pentru a obține un avantaj fizic. Cel mai vocal a fost fostul mare wide receiver Chad Johnson (șase selecții în Pro Bowl), care a susținut în 2020 și 2021 că lua Viagra înaintea fiecărui meci pentru a stimula fluxul sanguin și a întârzia oboseala, în timp ce fostul jucător Brandon Marshall menționase încă din 2012, pe vremea când evolua la Chicago Bears, că existau colegi care apelau la astfel de soluții, deși privea practica cu precauție.

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Dincolo de discuțiile despre metodele de adaptare la altitudine, confruntarea dintre Minnesota Vikings și San Francisco 49ers, formație prezentă și la precedentul meci disputat de NFL în Mexic, promite un spectacol intens între două dintre cele mai puternice echipe ale sezonului.