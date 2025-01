Motivul pentru care Jurgen Klopp a plecat de la Liverpool la Red Bull: ”Încă susțin că a fost decizia corectă”

Jurgen Klopp (57 de ani), director sportiv al tuturor echipelor ce aparțin de Red Bull, a discutat despre motivul pentru care a ales să nu mai fie antrenorul lui Liverpool, echipă pe care a pregătit-o din octombrie 2015, până în iunie 2024.

Jurgen Klopp, alegere pe fond emoțional între Liverpool și Red Bull

Fostul tehnician al ”cormoranilor” a transmis că nu se mai simțea potrivit, în general, pentru rolul de antrenor principal. Carismaticul neamț a afirmat că este mândru în continuare pentru alegerea făcută, .

”Am văzut reacțiile oamenilor, în special la fostele mele cluburi, și rămân mândru de alegerea mea. De ce nu ar merita cluburile Red Bull un fotbal bun? Este complet firesc pentru mine să mă alătur acestui mare proiect.

La momentul în care am plecat de la Liverpool, am crezut că nu mai sunt omul pentru postul de antrenor și încă susțin că a fost decizia corectă. Oportunitatea a venit foarte repede, am vorbit despre asta și am spus da”, a declarat Jurgen Klopp, citat de .

Klopp: ”Nu mă mai simțeam ca acasă stând pe bancă”

El a reiterat că nu se mai simțea confortabil în rolul de antrenor. Klopp a fost copleșit de toată atmosfera din jurul băncii tehnice, după 23 de ani de carieră la echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool.

”Am vrut să revin în fotbal. Fac din ce în ce mai mult în fiecare zi, dar cred că pot fi și mai util cluburilor Red Bull în viitor. Nu sunt doar un ambasador important. Am un alt rol acum.

Mereu am fost interesat de acest brand prezent peste tot în sport. Este impresionant. Iubesc antrenoratul și iubesc fotbalul, dar nu mă mai simțeam ca acasă stând pe bancă. Nu a fost doar o lipsă de energie. Am fost copleșit de toate: meciurile, conferințele de presă…”, a explicat tehnicianul german.

Noua ambiție a lui Jurgen Klopp

În luna octombrie a anului trecut, . Activitatea propriu-zisă și-a început-o de la 1 ianuarie 2025.

În portofoliul său se află cinci grupări de la Red Bull: Leipzig, Salzburg, Bragantino (Brazilia), New York și Omiya Ardija (Japonia). Klopp mai este responsabil și de soarta echipelor Leeds United și Paris FC.

Fostul antrenor și-a luat angajamentul să muncească alături de fiecare echipă ce aparține de brandul Red Bull. Jurgen Klopp își propune să împărtășească experiența pe care a adunat-o în cariera sa colosală.

”Există un plan diferit de adaptare la fiecare țară, la fiecare campionat, la fiecare cultură. Fiecare echipă Red Bull este diferită și o să le descopăr, o să întâlnesc oamenii care muncesc din greu și o să îi ascult.

Vreau să împărtășesc experiența mea și să-i susțin cât mai mult posibil. ‘Dă-le aripi să zboare’ în felul lor. Nu aș putea schimba lucrurile singur, dar vreau să conving oamenii și să îmbunătățesc ceea ce deja funcționează foarte bine”, a conchis Klopp.