Motivul pentru care Loredana Groza refuză să se uite la filme pentru adulţi: ”Am avut un iubit care avea video”. Singurele scene sexy filmate în tinerețe

Loredana Groza, destăinuiri din viaţa intimă. Artista a mărturisit că nu s-a uitat niciodată la filme pentru adulţi. Pare de necrezut, ținând cont că Loredana este un personaj obișnuit să șocheze, însă este complet adevărat. A dezăluit şi motivul pentru care nu a dat play la un astfel de content.

Loredana Groza nu s-a uitat niciodat la filme pentru adulţi

Am putea spune că adulţii sunt o adevărată enigmă. În timp ce unii dezvoltă obsesii pentru unele lucruri ”mai puțin ortodoxe”, alţii îşi văd de treaba lor. Din a doua categorie face parte şi care susţine că nu s-a uitat niciodată la filme pentru adulţi.

Invitată la , celebra cântăreaţă şi actriţă a mărturisit că nu a privit niciodată un film pentru adulţi. Loredana Groza a dezvăluit că nu a avut niciodată astfel e curiozităţi. Este de părere că această plăcere de moment, împreună cu substanţele interzise şi băutura alcoolică, provoacă dependenţă.

”Şi drogurile, şi băutura şi filmele pentru adulţi îţi dau o stare. Gamblingul, şi pornografia şi băutura, toate pot să îţi dea adicţie. Nu eram o persoană care să fie obsedată de anumite lucruri. Eu nu m-am uitat niciodată la un film pentru adulţi.

Aveam un iubit care avea video şi avea casete printre care şi catsete cu filme pentru adulţi. Niciodată nu am avut curiozitatea să pun o casetă din aia să uit. Cred că bărbaţii consumă mai mult aşa ceva. Am văzut doar din astea, erau secvenţe germane. Am văzut un film erotic în anii ’90, care mi-a plăcut, ”Emanuelle”. Era foarte sexy”, a spus Loredana Groza în podcastul lui Mihai Bobonete.

Loredana Groza l-a ajutat pe Bobonete să pășească în adolescență

În cadrul aceluiași podcast, Mihai Bobonete i-a dezvăluit Loredanei că a urmărit cu mare interes scenele sexy pe care aceasta le-a filmat în producția ”A doua cădere a Constantinopolului”, o comedie în care . La acea vreme Bobonete era un simplu adolescent.

”Cu filmul ăsta ne-ai ajutat foarte mult, pe toți adolescenții. Ne-ai ținut ”de mână”. A fost un film frumos, mi-a plăcut foarte mult. Nici nu știu ce vorbeați. Și de obicei îl dădeam încet, să auzim când vin mama și tata”, a glumit Mihai Bobonete.

La rândul ei, Loredana a confirmat că e conștientă de impactul pe care l-au avut imaginile senzuale din respectiva producție, asupra românilor care tocmai ieșiseră din ”bezna comunistă”.

”Îmi pare bine că am hrănit imaginația colectivă a românilor. Nu ești primul care-mi face această destăinuire. Tu știi câți oameni din showbiz au făcut ce ai făcut și tu? Nu exista internet, era ca o gură de aer. Acum realizez, cu penuria care era atunci și cu supraîncărcarea de acum. Nu exista nici măcar Playboy”, a dezvăluit Loredana Groza, potrivit sursei citate.

”A doua cădere a Constantinopolului” este un film românesc de comedie, care a avut premiera în anul 2014. Regizată de Mircea Mureșan, pelicula a adus în cinematografe aproape un milion și jumătate de români, un record absolut la acea perioadă. În film mai apar actori precum: Alexandru Arșinel, Stela Popescu sau Jean Constantin.