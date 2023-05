Motivul pentru care Mădălin Ionescu a slăbit 12 kilograme. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatorul tv

Mădălin Ionescu a slăbit 12 kilograme. Celebrul prezentator tv a ajuns să fie dificil de recunoscut, având în vedere noua sa fizionomie. Se pare însă că acest lucru s-a întâmplat din cauza unor probleme de sănătate.

Motivul pentru care Mădălin Ionescu a slăbit 12 kilograme

Mădălin Ionescu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România. Deși are doar 52 de ani însă, se pare că prezentatorul tv se confruntă deja cu o serie de probleme de sănătate.

Pentru că mulți l-au întrebat de ce a slăbit atât de mult și dacă este bine, Mădălin Ionescu a decis să răspundă public. Într-o postare pe contul personal de Instagram, acesta a vorbit deschis despre motivul pentru care a slăbit.

Soțul Cristinei Șișcanu recunoaște că în total a dat jos 12 kilograme. Se pare că acesta avea probleme cu tensiunea, dar și niște dereglări de ritm cardiac. Toate aceste afecțiuni ar fi venit din cauza surplusului de greutate.

Drept urmare, la capitolul alimentație a urmat o modificare radicală în ultimele trei luni de zile. Mădălin Ionescu nu ține neapărat o dietă, ci recunoaște că face ”foamea”, având în vedere că a fost nevoit să renunțe la numeroase alimente.

Prezentatorul tv nu mai mănâncă pâine deloc și nici cartofi. De asemenea, încearcă pe cât poate să evite și pastele din meniul său. Cantitatea contează și ea, astfel că soțul Cristinei Șișcanu spune că acum mănâncă doar ”cantități infime”.

La ce alimente a renunțat celebrul prezentator tv

Totuși, menținerea unei greutăți optime nu e deloc ușoară. El le-a mai dezvăluit fanilor săi că și a consumat pâine. Drept rezultat, acesta s-a îngrășat aproape un kilogram. După această experiență, Mădălin Ionescu și-a dat seama că este nevoit să aibă constant grijă la alimentația sa.

„În ultimele trei luni și jumătate am slăbit 12 kilograme. O să mă întrebați care este dieta. Este celebră și este cunoscută de toată lumea sub numele de ”foamea”. Am făcut foamea, am renunțat la carbohidrați, n-am mâncat deloc pâine, cartofi, paste și am mâncat extrem de puțin, fără trei mese pe zi, doar cantități infime.

Ei bine, am ajuns în această vacanță și de ieri, de pe drum, mâncând pâine, plus ce am mâncat aseară și azi, am luat deja aproape un kilogram, 700 de grame. Mă și gândesc dacă într-o zi am făcut asta, ce se va întâmpla până la finalul vacanței.

E complicat, te chinui luni de zile… am slăbit pentru că începusem să am probleme cu tensiunea, niște dereglări absurde de ritm cardiac, din cauza surplusului de greutate”, a spus Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Instagram.