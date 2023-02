Motivul pentru care Majda a renunțat la casă pentru fiica ei: „Nu vreau să îi îngrădesc libertatea”

Majda Aboulumosha a vorbit despre cea mai mare schimbare din viața sa, și anume mutarea în casă nouă, felul în care își crește fiica, Jacqueline, în vârstă de aproape 10 ani, dar și care sunt cele mai mari plăceri culinare, după ce în urmă cu câțiva ani a dat jos 30 de kilograme.

Majda Aboulumosha a dezvăluit de ce s-a mutat de la casă la apartament

FANATIK a aflat chiar de la îndrăgita vedetă PRO TV care este motivul pentru care a renunțat la casă, bruneta dezvăluindu-ne că se ocupă în detaliu de amenajarea apartamentului. Prioritatea numărul unu acum, pentru actriță, este achiziționarea mobilierului.

Cum te definești acum?

– Sensibilă și cred că este un mare lucru să poți să-ți păstrezi sensibilitatea, chiar dacă treci prin foarte multe lucruri. Odată cu maturizarea, practic, întâmpini anumite dificultăți, trăiri și e posibil să îți mai pierzi din sensibilitate, dar mi-am dorit întotdeauna să rămână sensibilitatea asta a mea și mi-a lăsat-o Dumnezeu. Îmi place să mă pot bucura de tot ceea ce este frumos. Sunt și puternică în același timp și autentică. Asta sunt eu!

Sensibilitatea asta nu e un dezavantaj pentru lumea din care faci parte? Showbiz-ul e o junglă, până la urmă…

– Am făcut foarte multe lucruri, într-adevăr, am jucat și în seriale, fac televiziune și acum. Cred că am fost înconjurată de oameni de la care eu am avut ce să învăț. Se spune că, într-adevăr, ar trebui să fii de piatră, nu neapărat în televiziune, ci într-un cerc unde ești înconjurat de foarte mulți oameni, unde sunt bătăi pentru locul unu. Eu nu am simțit lucrul ăsta, pentru mine sensibilitatea nu a fost o piedică. Am știut întotdeauna că ce este al meu e pus deoparte. Întotdeauna, oamenii m-au chemat unde aveau nevoie de mine și unde am putut să îi inspir. Pe mine m-a ajutat, până la urmă.

Vedeta își caută mobilă

La ce oră te trezești, având în vedere că ai și un copil, mai apari și la „Vorbește lumea”?

– Mă trezesc la 6 și jumătate, apoi duc copilul la școală, îmi continui activitatea. Când sunt la emisiune sunt acolo la 10, mă machiez eu, mă îmbrac eu…

Te machiezi singură?

– De cele mai multe ori da, iar când am timp mă duc la un make-up artist. Sunt pasionată, am terminat și un curs de make-up când eram mai mică, tot din pasiune. În general, mi-am urmat pasiunile. Cam toate zilele sunt pline, mai ales acum că m-am și mutat, sunt prinsă cu căutatul mobilei. M-am mutat la apartament. Ne-am făcut casă, dar nu ne-am mai mutat acolo, pentru că nu mi-am mai dorit. E casa acolo, dar…

Obiectele care nu lipsesc din locuința actriței: „Lucruri de valoare de la mama mea”

De ce?

– Mi-am dorit să fie mai aproape de școală copilul, având în vedere cât de aglomerat e Bucureștiul și acum sunt foarte bine.

Tu te-ai ocupat de tot în vechea, în noua casă? Ești tipicară când vine vorba de decorarea locuinței?

– Sunt Balanță și se spune că Balanțele sunt un pic mai pretențioase, mai atente la detalii, așa am citit eu. Sunt pasionată de design interior și încerc întotdeauna să-mi pun amprenta asupra locului. Să nu mă îndepărtez de faptul că am accente orientale, să fac o casă să fie primitoare, tu, dacă vii în casa mea, vreau să te simți ca acasă. Eu m-am gândit întotdeauna așa: nu vreau să fie locul ăla doar al meu. Mă gândesc la tot ce mă înconjoară.

Există vreun obiect pe care ții morțiș să-l ai în casă? Ești cu feng-shui-ul, cu treburile astea?

– N-am talismane, inele magice sau alte obiecte. Am doar lucruri care îmi aduc aminte poate de copilărie, lucruri de valoare de la mama mea pe care nu am vrut să le arunc, ci să le recondiționez cumva, să le aduc o notă mai fresh, să le pun acolo în valoare.

„Fetei îi permit ceea ce îmi permite și ea. Nu vreau să îi îngrădesc libertatea”

Ce îi permiți fetei tale să facă? Impui limite în creșterea Jacquelinei?

– Fetei îi permit ceea ce îmi permite și ea! Nu vreau să îi îngrădesc libertatea, dar în același timp sunt foarte atentă cu tot ce se întâmplă cu copilul meu. E totul până la copil. Nu sunt pe modelul vechi, nici pe acesta, actual. E un echilibru. Țin foarte mult cont de dorințele ei, de nevoile ei, mai ales că e la vârsta (n.r.: fata vedetei are aproape 10 ani) la care are și mai multă nevoie de mine, de comunicare. Sunt prezentă și de asta are nevoie orice copil, de prezență, de ascultare și de acceptare.

Te-ai lovit vreodată de sexism? Ai simțit vreodată din partea unui bărbat că te privește doar ca pe un produs frumos și atât?

– Nu, sincer nu am pățit asta. Femeile care au pățit asta trebuie să ceară ajutorul, să se exprime. Trăim într-un secol în care comunicarea este cheia. Chiar dacă nu au curajul să spună că au trecut prin asta să se ducă undeva să ceară o mână de ajutor. Din punctul meu de vedere, tot timpul trebuie să ceri ajutor.

Ce a învățat Majda după experiența de la Survivor: „Am realizat cât de firavă e viața”

Ai mai repeta experiența de la Survivor?

– Ha, ha! Cred că atunci când am ieșit am fost printre puținele persoane care au zis că da, că m-aș fi întors la Survivor, pentru că experiența asta m-a schimbat cu adevărat, dar acum nu mai știu ce să spun…

În ce fel te-a schimbat participarea în show?

– Eu oricum eram un om simplu care se bucura de familie și de tot ce îl înconjoară, dar am realizat cât de firavă este viața, că nu avem nevoie de mult. M-am luptat pentru o bucățică de pâine, care poate era căzută pe jos și mi-am dat seama că aia este valoroasă și trebuie împărțită cu restul echipei. Nu mă gândeam doar la mine. Nu e doar despre noi pe lumea asta. Dacă dăm din mână în mână facem un cerc mai puternic.

Merele și ciorbele o fac să arate bine: „Am avut vreo 30 de kilograme în plus. Nu aveam un echilibru în ce mâncam”

Ce plăcere vinovată ai din punct de vedere culinar?

– Merele! Salata de varză, pufuleții… Am niște chestii nebune, nu pot să zic că sunt cea mai pretențioasă. Uite, și ciorbele, ciorbele acre.

Merele și ciorbele ți-au conturat silueta asta?

– Nu știu să zic… Eu am avut vreo 30 de kilograme în plus în trecut, doar că atunci nu aveam un echilibru în ce mâncam. Acum mănânc mai echilibrat.

Cum îți întreții podoaba capilară? Folosești ceva special?

– Folosesc și produse din comerț, dar fac și măști naturale, în casă.

Ce mască își face Majda pentru părul ei

Spune-ne o mască pe care o folosești tu, poate le va fi de folos femeilor care ne citesc.

– Uite, eu îți zic, dar aș vrea ca oamenii care citesc neapărat să consulte un specialist, pentru că eu nu sunt specialistă! Eu îmi fac măști pe bază de ghimbir, pudră de ghimbir, ulei de jojoba, avocado, ulei de măsline, ulei de susan, un ou, amestec foarte bine totul, câte o lingură din fiecare, și las cam o oră, două, trei.

Depinde de păr, iar pe lungime să fie cât mai mult ulei de măsline, dar astea sunt pentru părul creț, pentru a-mi menține bucla, pentru că părul meu a trecut prin tot felul de schimbări, nu neapărat vopsit, dar am folosit mult placa, că așa suntem noi, femeile. Dar să știi că suplețea părului și hrana lui vine din alimentație. Dacă te hidratezi cum trebuie, se vede. Dacă ne stresăm, și firul de păr are de suferit!

Majda Aboulumosha, prezentă la deschiderea unui restaurant turcesc în zona de highlife a Capitalei

Vedeta de la „Vorbește lumea” este extrem de activă, iar atunci când nu e pe sticlă sau nu are alte angajamente profesionale, participă și la câte un eveniment cu ștaif, cum a fost cel de joi, 23 februarie, seara.

Majda, alături de Andreea Ibacka, Carmen Negoiță, și o serie de alte nume din showbiz a participat la lansarea celui de-al doilea restaurant cu specific turcesc al , într-o zonă de fițe a Capitalei, lângă lacul Herăstrău.

Deschiderea restaurantului a fost bine primită de vedetele invitate de Ensar. Mai mult de atât, toți banii obținuți din vânzările din weekend-ul 24-27 februarie vor ajunge la sinistrații din Turcia, țară afectată de două cutremure devastatoare de curând.