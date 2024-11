Motivul pentru care Marius Șumudică a fost un car de nervi după Rapid – Hermannstadt 1-0: ”Am vrut să plec!”. Pe cine din staff s-a supărat

și au avut mari probleme în finalul jocului când au fost dominați de o echipă aflată în inferioritate numerică, lucru care l-a deranjat teribil pe tehnician.

De ce a fost nervos Marius Șumudică după Rapid – Hermannstadt 1-0

Intrat prin telefon la , Marius Șumudică a dezvăluit cauza nervilor pe care i-a avut la finalul întâlnirii Rapid – Hermannstadt 1-0, din etapa a 15-a, și a mărturisit că nu are nimic de împărțit cu suporterii.

”Eram dezamăgit de modul cum s-a terminat partida. Nu îmi doream să arătăm de modul în care am arătat și am vrut să intru la cabine după un scurt conflict cu cineva din staff. Am vrut să plec la cabine, Cristi (n.r. – secundul Cristi Petre) nu mă lăsa, a zis că mai bine să merg să salut publicul și după aceea să intru. Asta a fost.

(n.r. – S-a speculat că ești supărat pe suporteri). Nu, dacă era așa nu mă duceam la niciunii dintre ei. Nu mai contează acum, spălăm rufele la noi în familie. Am avut o replică, eram foarte nervos, nu am vrut să mai fac alte prostii și am vrut să intru la cabină să mă liniștesc.

N-am, ce să am cu suporterii, asta e ultima problemă. Niciodată nu voi avea ceva cu suporterii Rapidului, indiferent dacă sunt nemulțumiți sau ce vor scanda. Nici nu mă interesează, e opinia lor, sunt liberi la opinii. Nu am niciun fel de problemă, nu am răspuns nimănui, fiecare e liber să aibă opinie și să reacționeze cum vrea”, a declarat Șumudică.

Ce le reproșează Șumudică suporterilor

Cu toate acestea, tehnicianul Rapidului a precizat că nu i-au căzut prea bine apostrofările venite din partea suporterilor, care s-au arătat nemulțumiți de faptul că favoriții au fost dominați pe finalul jocului deși evoluau în superioritate numerică.

”E adevărat că m-a durut, dar m-a durut în sensul că nu puteam să-i mulțumesc. Cred că nu era momentul, au fost antrenori înaintea mea la care la 1-0 și la 2-0 pentru adversari cânta stadionul până în minutul 90 și nu se auzea nicio apostrofare chiar dacă echipa era condusă.

Și noi acum conduceam și nu înțeleg aceste…, dar în fine. Ăștia sunt suporterii în Giulești, îi înțeleg, în cunosc mai bine și știu ce se întâmplă. De fiecare dată când sunt antrenați de unul dintre ei sau de un rapidist, pretențiile sunt mai mari”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

La finalul meciului, Marius Șumudică a vorbit despre de FC Hermannstadt și nu a ratat momentul de a trimite noi ”înțepături” la adresa predecesorului său Neil Lennon.

