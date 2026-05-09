Motivul pentru care Mehmet Topal a „executat” unul dintre greii vestiarului de la Petrolul

Echipă cu destule probleme, atât financiare, cât și de clasament, Petrolul trebuie să învingă la Botoșani, pentru a spera să poată evita barajul de menținere/retrogradare din SuperLiga României. Înaintea meciului cu moldovenii, Mehmet Topal a luat decizia de a-l scoate din lot pe Alexandru Mateiu.
Fotbalistul de 36 de ani, cu peste 400 de meciuri în prima divizie, nu a fost luat în cantonament, iar aventura lui la Ploiești este pe care a se termina. El mai are contract până la 30 mai, însă șansele de a mai juca pentru ploieșteni sunt infime.
Topal l-a „executat” pe Mateiu, fiind nemulțumit de implicarea acestuia la antrenamentele de săptămâna aceasta. Turcului i s-a pus însă pata pe fotbalist de la partida cu UTA, când l-a trimis la încălzire, într-un moment în care echipa lui era condusă cu 1-0.
Jucătorul a plecat de pe bancă pentru a face obișnuitele exerciții, dar în drum spre colțul terenului făcea cu mâna spre tribună, salutând niște apropiați și zâmbind cu gura până la urechi. A fost văzut de Topal, care a luat foc, considerând gestul inadmisibil, în contextul în care echipa era condusă și cu amenințarea retrogradării deaspra capului.
Tehnicianul turc le-a cerut în repetate rânduri fotbaliștilor lui să aibă concentrare maximă, pentru a putea scoate echipa din zona roșie și de la revenirea la echipă a făcut câteva gesturi, care au demonstrat autoritatea pe care o vrea în vestiar.
Topal l-a ținut în tribună trei meciuri la rând pe Danel Dongmo, care era titular indiscutabil la echipă. Camerunezul a bifat primele minute sub comanda lui abia etapa trecută, profitând de faptul că Marco Dulca a fost suspendat.
Tot Topal l-a scos de pe lista LPF pe portughezul Guilherme Araujo, pentru a-i face loc neamțului Kylian Ludewig, socotind că are prea mulți fundași în lot și echipa are nevoie de jucători ofensivi.
La meciul de la Botoșani, Petrolul nu va putea conta pe serviciile veteranului Paul Papp, care este suspendat pentru cartonașe galbene. Partida este programată duminică, de la ora 16.00, pe terenul moldovenilor.