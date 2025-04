Motivul pentru care Mihaela Tatu nu s-a mai recăsătorit după divorț: ”Te transformă puțin, te asprește”

Gazda emisiunii În direct cu România, Mihaela Tatu, a explicat care a fost motivul pentru care după divorț. A avut o relație sentimentală de lungă durată, însă acum a spus de ce nu a făcut pasul cel mare.

Mihaela Tatu și motivul pentru care nu s-a recăsătorit

Mihaela Tatu s-a căsătorit când avea numai 21 de ani, însă mariajul a ajuns la final. Decizia separării a fost luată când fiica sa împlinise 16 ani. De atunci au trecut ani buni și vedeta a avut mai multe legături amoroase.

Cu toate acestea, de la Antena 1 nu s-a mai recăsătorit după divorț. Motivul principal pentru care a făcut această alegere a fost o decizie înțeleaptă. Jurnalista a dorit să nu mai facă încă o greșeală.

„Am mai avut o relație de lungă durată, dar nu am simțit nevoia să merg la starea civilă. Nu am ales să nu mă mai căsătoresc, pur și simplu am simțit că alături de mine, ca să nu mai fac altă greșeală, trebuie să fie o anumită structură de bărbat.

Pe de altă parte, și eu am cumva greșelile mele, pentru că în momentul în care pe umerii tăi zace o responsabilitate atât de mare, te transformă puțin, te asprește, și asta s-a simțit în comportamentul meu.

Apoi, nu am mai avut timp să mă mai gândesc la relații. Cred în instituția căsătoriei cu toată ființa mea, doar că familia mea e una”, a mărturisit Mihaela Tatu într-un interviu acordat revistei .

Ce nu acceptă Mihaela Tatu la un bărbat

Mihaela Tatu știe cum vrea să arate persoana iubită. Prezentatoarea nu-și dorește un bărbat care fumează, deși o perioadă îndelungată a făcut parte din această categorie. Vedeta nu ar vrea un partener taciturn sau ursuz.

Caută pe cineva cu care să-și petreacă anii în mod prietenos. În plus, ar vrea o persoană cu care să călătorească și să râdă mult pentru că moderatoarea are simțul umorului. Vedeta ar dori un bărbat care să-i accepte energia și cu care să citească împreună sau să vizioneze filme.

„E mai greu pentru un bărbat de vârsta mea să aibă flexibilitatea și maleabilitatea de a urma o femeie de 62 de ani care are energie mai multă decât o tânără de 30-40 de ani, pentru că așa stau lucrurile”, a mai spus Mihaela Tatu, pentru sursa citată.