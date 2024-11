Motivul pentru care Mihai Găinușă va rata marele final al show-ului Asia Express. Cu cine va urmări Oana Paraschiv emisiunea. Exclusiv

Se anunță o seară de pomină pentru toți concurenții de la Asia Express. După două luni cu bune, dar mai ales cu grele încercări, vom afla echipa câștigătoare din Marea Finală. Cel de-al șaptelea sezon i-a avut ca protagoniști și pe Mihai Găinușă și Oana Paraschiv. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, fostul prezentator tv ne dezvăluie pe cine mizează pentru premiul cel mare, dar și ce a însemnat pentru el Asia Express – Drumul Zeilor.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, testul rezistenței la ”Asia Express”

Oboseala și dificultatea cursei și-au spus cuvântul în ceea ce îi primește pe Mihai Găinușă și Oana Paraschiv. În cea de-a zecea etapă a competiției aceștia s-au confruntat cu o situație fără precedent, . Spunem ”fără precedent”, deoarece concurenții s-au luptat cu toate forțele să înainteze pe traseu, în ciuda șoferilor opriți la autostop care nu cunoșteau destinațiile unde ei aveau nevoie să ajungă.

ADVERTISEMENT

În seara Marii Finale, Mihai Găinușă face, în exclusivitate pentru FANANTIK, mărturisiri suprinzătoare despre emoțiile trăite în Asia. Aflăm și planurile pentru ultima ediție din acest sezon de Asia Express.

„Nu cred că voi vedea finala împreună cu Oana, nu cred că stau până la finalul finalei. Am nevoie de somn, după două luni de vizionat până la miezul nopții. Emoții nu am mai avut la difuzare, am avut destule în Asia”, povestește vedeta, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Favoriții pentru Marea Finală Asia Express: „E greu să fii detașat”

Faptul că , primind durerosul verdict al eliminării, a avut un impact foarte mare asupra lui Mihai Găinușă și a Oanei Paraschiv. Așa se face că, la câteva luni distanță de la filmări, Oana retrăiește fiecare probă la intensitate maximă.

„N-am ratat niciodată o finală ”Asia Express”. În acest sezon nu doar că voi fi în fața televizorului, dar voi trăi alături de prietenii mei emoțiile acestei etape. E greu să fii detașat, chiar și la câteva luni distanță, când știi cât de greu e, cât de provocator și cât de important e pentru cei care sunt acolo” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Oana Paraschiv.

ADVERTISEMENT

“E clar că m-aș întoarce oricând într-o astfel de competiție”

Mihai Găinușă admite că și-a făcut prieteni în concurs și este nerăbdător să bea niște beri împreună, asta însă nu înseamnă că nu are favoriții lui pentru Marea Finală. Și partea feninină a echipei declară că s-au apropiat de unele echipe cu care au fost în Asia.

„Noi am tot spus că ne-am făcut prieteni în Asia Express și poate puțini credeau. De Nicolai și Sorin suntem foarte apropiați, dar am păstrat o legătură frumoasă și cu Mane și Ioana.

ADVERTISEMENT

Cred că în fiecare zi de la întoarcerea în țară am fost întrebată dacă aș mai merge în Asia Express. Nici nu trebuie să mă gândesc la un răspuns, e clar că m-aș întoarce oricând într-o astfel de competiție. Și da, partener mi-ar fi tot Mihai. Pare că am ajuns destul se departe împreună”, ne spune Oana Paraschiv, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Găinușă are planuri mari: „Abia aștept să bem o bere, două, că am rămas deshidratați după Asia”

„Mă bucur că mi-am făcut prieteni în concurs, nimeni nu pleacă într-o competiție după prietenie, ci după performanță. Pe lângă Oana, am rămas bun prieten cu Sorin, Nicolai, Ioana și Mane, cu care ne vedem mai des. Dar îi respect și pe ceilalți colegi. De asemenea mă bucur că i-am cunoscut pe reporterii și operatorii noștri, cu care abia aștept să bem o bere. Două, că am rămas deshidratați după Asia”, declară Mihai Găinușă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cele trei echipe care au ajuns în etapa finală ”Asia Express” din Bali sunt: Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu, Ioana State și Mane Voicu. Ultima emisie a sezonul 7 se difuzează, astăzi, miercuri, 13 noiembrie, la Antena 1. Echipele finaliste vor trece prin noi probe de foc, iar marele câștigător al competiției Asia Express 2024 va fi declarată prima pereche ajunsă la Irina Fodor. Fiecare concurent va pleca acasă cu suma de 42.500 de euro.