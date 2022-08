Motivul pentru care Mihai Iosif nu a mai fost la meciurile Rapidului! Atac la conducerea clubului

Tehnicianul în vârstă de 47 de ani, care a avut o contribuție majoră la revenirea giuleștenilor în SuperLiga, a fost și înlocuit cu Adrian Mutu.

De ce nu a mai venit Mihai Iosif la meciurile Rapidului

După ce a fost îndepărtat de pe banca tehnică, Mihai Iosif a fost văzut extrem de rar la meciurile Rapidului din Giulești. Antrenorul a ținut să explice că și-a dorit să stea mai retras, dar nu a ratat ocazia de a ”înțepa” conducerea clubului.

”Nu prea am fost stadion, nu ştiu, am vrut să stau mai retras. Probabil mă voi duce pe viitor. Nu am simţit atunci… Nu am simţit chemarea. În nicio relaţie nu mai sunt cu cei care conduc Rapidul. Mai vorbesc cu Victor Angelescu din când în când.

Nu s-a întâmplat nimic, am fost demis şi viaţa merge înainte. Ăsta e rolul antrenorului. Cei care am fost acolo am realizat ceva. Când nu ai rezultate, eşti schimbat, chiar dacă tu erai în obiectiv. Aveam de îndeplinit salvarea de la retrogradare, un obiectiv pe care nu l-am pus eu.

Nu am reproşat. Conducătorul îşi ia o marjă când echipa nu merge şi atunci încep să caute antrenori. Dar eu nu aş apărea pe stadion cât timp echipa are antrenor, nu aş face asta niciodată, doar după ce aş semna”, a declarat Iosif, pentru .

Rapid, start de sezon foarte bun

În urmă cu câteva luni, Mihai Iosif dezvăluia că îl reprezintă faptul că nu a rezistat pe banca tehnică a Rapidului până la primul meci pe noul stadion din Giulești.

Mihai Iosif a mărturisit că Victor Angelescu, patronul Rapidului, și Daniel Niculae, președintele clubului, au dorit să-l păstreze în club, însă a refuzat, pentru că își dorește să continue cariera de antrenor la un alt club din România.

În sezonul precedent, Rapidul a ratat prezența în play-off, iar apoi a încheiat play-out-ul pe locul 3 și astfel a pierdut șansa de a se bate în baraj pentru participarea în cupele europene.

În ciuda unui program dificil, giuleștenii au pornit foarte bine în noua stagiune, reușind trei victorii și o înfrângere la limită în primele patru etape, fiind pe din SuperLiga.