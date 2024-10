Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă au decis să își mute fiul la o școală privată: ”Le-am încercat pe toate”

Carmen Brumă şi Mircea Badea au o relaţie frumoasă şi longevivă. Împreună au un fiu, Vlad, în vârstă de 10 ani. Cei doi părinţi au decis de comun acord să îşi mute băieţelul la o şcoală privată, asta după ce au încercat o şcolală de stat, dar a fost un eşec.

De ce şi-a mutat Carmen Brumă fiul la o şcoală privată

reuşeşte să facă faţă cu brio provocării timpului. Îmbină viaţa de familie cu cariera şi îi merge foarte bine aşa. Recent, vedeta a povestit că a decis să îl mute pe Vald, fiul ei, la o şcoală privată. Aceasta spune că cel mic nu s-a simţit în largul lui la şcoala de stat, deşi grădiniţa nu a parcurs-o la învăţământul privat.

“Noi le-am încercat pe toate. Noi am fost prima oară la o grădiniță privată, care s-a dovedit a fi un fiasco. Ne-am mutat la stat, cea mai bună mișcare. Copilul a fost extrem de fericit, a făcut progrese și nu vrea să mi plece de la grădinița de stat, pentru că, în primul rând, contează omul, nu instituția.

Am dat peste o doamnă, Florentina, minunată. La școală a fost invers. Ne-am dus inițial la o școală de stat, unde Vlad nu s-a simțit bine. Am trecut la o școală privată, unde Vlad e foarte mulțumit, fericit”, a declarat Carmen Brumă pentru .

Fiul lui Carmen Brumă este pasionat de sport

Vlad, fiul lui Carmen Brumă şi a lui Mihai Badea, are 10 ani şi este psionat de sport. Cel mic îi calcă pe urme mamei sale, care este nutriţionistă şi este la rândul său pasionată de exerciţiile fizice. “Momentan face baschet, îi place foarte mult și înotul”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus menţionată.

Mircea Badea este tare mândrul de băiatul său. Nu ratează nicio ocazie să îl laude şi susţine că învaţă foarte multe lucruri de la el, fiind un copil foarte inteligent. “Pot spune că învăț foarte multe de la el, pentru că e foarte deștept. Clar nu seamănă cu mine. E foarte inteligent. E surprinzător și inovativ.

Și la nivel de idee, și la nivel de exprimare. E poet și e bine intenționat. N-are nicio moleculă de răutate. Este bine intenționat, solar, pozitiv, boem și clar așa e el, mă pot obiectiva” , a spus prezentatorul TV, la Antena 3 CNN.

Carmen Brumă, despre relaţia cu Mircea Badea

Carmen Brumă şi Mircea Badea formează unul dintre cele mai solide . Cei doi sunt împreună de 25 de ani, iar principalul secret al relaţiei lor este scopul comun pe care îl au. Vedeta susţine că acesta este Vlad, fiul lor, în vârstă de 10 ani.

“Un ingredient este să ai un plan de viitor la care ambii parteneri să țină foarte mult. Iar planul nostru de viitor comun este Vlad. Mi se pare că dacă ai un astfel de scop, restul lucrurilor se așază, sunt tolerabile. În plus, faptul că am știut să păstrăm pentru noi toate etapele prin care am trecut în 25 de ani, cred că lucrul acesta iarăși a fost un punct important”, a spus recent Carmen Brumă pentru .