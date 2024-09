Motivul pentru care Mircea Rednic nu a stat pe „bancă” la CFR Cluj – UTA 1-3! Secundul „Puriului” a explicat absența

Sorin Rădoi a dezvăluit că Mircea Rednic are din nou probleme de sănătate și că doctorul i-a cerut să aibă o perioadă de repaus. Jucătorii i-au dedicat victoria antrenorului lor și îl așteaptă alături de ei în perioada următoare.

Secundul lui Mircea Rednic a explicat absența „Puriului” de la CFR Cluj – UTA

, a explicat absența „puriului” de pe banca tehnică la meciul dintre CFR Cluj și UTA, câștigat categoric de arădeni, scor 3-1: „Domnul Mircea Rednic a fost foarte implicat în pregătirea echipei!

Jucătorii au reacționat foarte bine, suntem bucuroși, un merit foarte mare îl are Mircea Rednic pentru acest rezultat. Au dat dovadă de caracter și au făcut față împotriva CFR-ului.

Am comunicat puțin și în timpul meciului, dar la pauză a venit alături de noi și a mai discutat unele probleme și ne-a prins bine după aceste vorbe”.

„Experiența domnului Rednic ne-a ajutat enorm!”

„Așa cum a fost și la ultimul antrenament, am preferat să stea alături de băieți la antrenament și de-asta am și preferat să vin eu la conferința de presă, pentru că încă nu are voie să depună mult efort.

Cred că îl expuneam puțin dacă îl puneam să stea pe margine, pentru că noi suntem tineri și o ducem mai bine, dar experiența dânsului în pregătirea jocului s-a văzut”, a mai spus Sorin Rădoi, , scor 3-1.

„Atât înainte, cât și la pauză, tot ceea ce am pregătit și le-am spus jucătorilor s-a văzut pe teren astăzi. Suntem foarte mulțumiți de victoria de astăzi.

La fiecare meci am arătat că jucăm fotbal, ne-a lipsit și puțin șansa, dar astăzi ne-a ieșit și se bucură cu toții în vestiar. E o bucurie în plus pentru noi că am câștigat în deplasare.

Mâine avem antrenament, vom încerca să-i recuperăm pe jucători pentru că avem nevoie de victorii și acasă. Le-am spus și înainte de meci că avem nevoie și de cei care intră de pe banca de rezervă”, a mai transmis antrenorul secund al celor de la UTA.

