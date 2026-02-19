Sport

Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”

Motivul real al despărțirii dintre Mirel Rădoi și Universitatea Craiova a ieșit la iveală. Ce spune antrenorul despre colaborarea cu Mihai Rotaru. Unde au fost probleme.
Alex Bodnariu
19.02.2026 | 10:00
Mirel Rădoi a rămas fără echipă după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Antrenorul a decis să își încheie socotelile cu echipa lui Mihai Rotaru, după o serie de rezultate mai puțin bune. Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii, s-a întâlnit cu tehnicianul și a vorbit despre motivul real al rupturii.

Mirel Rădoi, liber de contract după plecarea de la Universitatea Craiova

Cu Mirel Rădoi pe bancă, Universitatea Craiova a crescut mult. Jocul echipei din Bănie a arătat bine în acest sezon, iar antrenorul a reușit să îi ducă pe olteni în cupele europene, unde au făcut o figură impresionantă. Totuși, tehnicianul nu a rezistat până la finalul sezonului. Locul său a fost luat de Filipe Coelho.

S-a scris despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să își continue cariera în zona Golfului. Se pare că antrenorul chiar a negociat cu niște echipe din Arabia Saudită, însă nu s-a ajuns la un consens, iar fostul selecționer al naționalei României așteaptă în continuare oferte.

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a întâlnit cu Mirel Rădoi și a purtat o conversație cu tehnicianul. Se pare că antrenorul a decis să plece de la Universitatea Craiova întrucât nu suporta ca patronul clubului, Mihai Rotaru, să intervină în deciziile tehnice.

„M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: «Băi, copil frumos, ce e cu tine?». A zis: «Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc». I-am răspuns: «Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta. Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară».

Eu am lucrat cu șefi din ăștia. Dacă ieșea rău, făceam în așa fel încât să șterg cu buretele. Mirel e un tip orgolios. E greu să găsească un loc unde să nu se bage nimeni peste el. Și cu Hagi e greu de lucrat”, a spus Mitică Dragomir în podcastul „Profețiile lui Mitică”.

