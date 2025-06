Motivul pentru care Monica Tatoiu este scutită de impozit, deși are o pensie de 26.000 de lei pe lună

Cum poate Monica Tatoiu, cu o pensie uriașă de 26.000 de lei lunar, să evite viitoarele taxe de 10%, momentan doar agreate de coaliția de guvernare, conform declarațiilor lui Florin Manole, noul ministru al muncii? În timp ce mii de români vor fi afectați de această impozitare suplimentară, celebra afaceristă dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, motivul pentru care ea ar fi complet scutită de viitoarele contribuții.

Noua taxare a pensiilor: Cine și cât plătește în plus?

Începând cu 1 octombrie 2024, plafonul de impozitare a pensiilor a fost majorat de la 2.000 la 3.000 de lei, iar impozitul de 10% se aplică doar sumei care depășește acest prag. Astfel, pentru o pensie de 3.100 lei, impozitul se calculează doar pentru cei 100 de lei în plus.

ADVERTISEMENT

La această taxă guvernul ia în calcul impunerea unei contribuții suplimentare de încă 10% pentru pensiile ce depășesc 4.000 de lei, sub forma CASS, măsură discutată în coaliție, dar neadoptată momentan, rămânând în stadiul de propunere legislativă.

Florin Manole, noul ministru al muncii, a explicat recent poziția oficială a coaliției privind acest subiect important pentru pensionari.

ADVERTISEMENT

„Pensionarii trebuie și merită să primească din partea statului român tot ceea ce statul poate face pentru ei. Nu voi spune vreodată că o pensie este prea mare sau prea mică. (…) Având în vedere că nivelul pensiei medii în România este la aproape 3.000 de lei, puțin sub 3.000 de lei, am încercat să ducem în cursul acestor negocieri acest prag cât mai mult peste nivelul mediu.

S-a agreat politic în coaliție nivelul de 4.000 de lei. Ceea ce este extrem de important de spus pentru toți pensionarii din România, cu atât mai mult pentru cei care câștigă peste 4.000 lei, este că această măsură se referă la sumele de peste 4.000 de lei, adică nu se aplică acest calcul și bazei de sub 4.000 lei. Pensiile în România trebuie să crească constant. PSD a făcut asta de câte ori a putut și a avut instrumentele să o facă, politice, administrative și bugetare”, a declarat Florin Manole, noul ministru al muncii, pe 23 iunie, după audierile din Parlament.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu, scutită de taxe din cauza unui certificat

Una dintre cele mai apreciate femei de afaceri din România, , a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, motivul pentru care aceste taxe propuse nu o vor afecta, deși are o pensie considerabilă. Tatoiu a făcut o radiografie dură a sistemului fiscal actual, scoțând în evidență lipsa de coerență a noilor măsuri pe care coaliția dorește să le implementeze.

ADVERTISEMENT

„De ce taxarea la sănătate începe de la 4.000 de lei și de ce impozitul este de la 3.000 de lei? Cei care au peste 4.000 au și impozitul de 10%, plus 10% la sănătate. Cine are sub 4.000 are numai impozitul de 10%, fără contribuția la sănătate. Sunt niște discrepanțe care dovedesc că nu există nicio strategie.

Pe mine nu mă afectează, că eu am certificat de handicap din cauza psoriazisului artritic. Iar persoanele cu handicap sunt scutite de impozit, indiferent de suma pe care o încasează. Eu nu plătesc impozit pe casă, de fapt, pe partea de casă care-i proprietatea mea. Nu plătesc impozit la casa de pensii. Asta nu înseamnă că nu critic sistemul, pentru că sunt oameni care nu merită să li se întâmplă așa ceva”, a dezvăluit Monica Tatoiu, în premieră, pentru FANATIK.

Are dreptate Monica Tatoiu când spune că doar unii români plătesc pentru sănătatea tuturor?

Fostul director general al Oriflame România critică dur modul în care sunt distribuite contribuțiile la sănătate, susținând că este nedrept ca doar o parte din populație să suporte costurile întregului sistem. Potrivit domnei Tatoiu, cei care au cotizat o viață întreagă sunt obligați să plătească din nou, în timp ce alții beneficiază gratuit de servicii medicale.

„Nu este normal ca un om care a plătit asigurări de sănătate toată viața lui până a ieșit la pensie, să mai plătească încă 10%. În condiții în care la Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătesc doar 37% dintre oameni, ducând în spate pe restul de 63%. Că sunt soții, că-s copii…

În loc să pui ca toată lumea să plătească puțin, tu îi pui doar pe unii să cotizeze mai mult pentru toți. Asta este problema. Cei care lucrează în afara țării, la negru nu plătesc contribuții la sănătate, dar vin acasă să-și facă analizele, să-și facă operații și așa mai departe”, a mai punctat fosta antreprenoare.

Se profită prea ușor de statutul de persoană cu handicap în România?

Monica Tatoiu a vorbit deschis despre care i-au adus statutul de persoană cu handicap, dar și despre nedreptățile din sistemul social. Fosta femeie de afaceri a tras un semnal de alarmă cu privire la dosarele de handicap obținute abuziv și a criticat dur generalizările și măsurile aplicate tuturor, în locul sancționării celor care profită ilegal de sistem.

„La mine este un handicap care mă duce în scaunul cu rotile. Mi-e îmi mănâncă psoriazisul articulațiile. Că de asta am trei proteze până acum și mai urmează. Dar sunt oameni care, cică, au handicap de vedere și ei au permis de conducere. În județul Olt ar fi vreo 30% în situații de genul acesta. Ar trebui revizuite toate dosarele de handicap. Pentru că 30% sunt făcute pe nedrept.

Și asta cu bursele la studenți, este o altă… Tu îi pedepsești pe toți, pentru că nu ești capabil să-i sancționezi pe cei care abuzează de sistemul. Că asta-i marea problema. Nu se colectează suficient la ANAF. Îi penalizezi pe toți. În loc să-i penalizezi pe aceia care evită legea sau o încalcă. Nu toți românii sunt hoți. Dar tu trebuie să-i sancționezi exact pe aceia care sunt hoți”, a mai menționat Doamna de Fier a României, pentru FANATIK.

Cine controlează cu adevărat sistemul medical din România? Tatoiu dezvăluie legături controversate între politicieni și afacerile din sănătate

În încheierea declarațiilor sale Monica Tatoiu a adus în discuție o serie de date statistice îngrijorătoare și a lansat acuzații grave la adresa celor care controlează sistemul medical din umbră. Ea susține că problemele din sănătate nu sunt generate de lipsa de resurse, ci de lipsa de transparență și de interesele politicienilor implicați direct în afaceri din domeniu.

„Știți că în România sunt 15 milioane și ceva de oameni? Restul sunt plecați. Vorbesc peste 18 ani, apropo de vot. Acestea sunt date conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Din aceste statistici poți afla câți doctori au dat concedii medicale. Așa afli unde s-a făcut abuz. Poți vedea banii care se decontează către spitalele private, banii care se decontează fictiv către spitale. Dar aceste date nu sunt folosite pentru că toată lumea trăiește din cei care sunt cinstiți și respectă legea.

Apropo, știați 80% din Parlamentul din România are afacere în sănătate. Tot de acolo știu. Fie că au o clinică de analize medicale sau se axează pe medici de familie și așa mai departe. Dar nu se spune”, a precizat, în final, Monica Tatoiu.